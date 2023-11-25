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США отправили Киеву почти все военные запасы – экс-советник Пентагона

США отправили Киеву почти все военные запасы – экс-советник Пентагона

Бывший представитель оборонного ведомства США заявил, что война на Украине проиграна 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Макгрегор отметил, что из-за помощи Украине у США осталось не так уж много систем вооружения и боеприпасов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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