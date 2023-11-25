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Дипломы врачей каких стран признает Грузия: новые правила

Дипломы врачей каких стран признает Грузия: новые правила

Ранее все врачи, получившие право на работу медиком за границей, должны были сдавать экзамены 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Грузии составили список стран, медики которых смогут заниматься врачебной деятельностью в Грузии без специальных экзаменов, говорится в приказе главы Минздрава страны. Согласно приказу, без дополнительных экзаменов работать в Грузии могут врачи, которые получили право на медицинскую практику в странах ЕС, Австралии, Канаде, Исландии, Израиле, Японии, Южной Корее, США, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне, Южной Африке, Великобритании и Турции. Для работы таким врачам лишь понадобится представить оригинал разрешения на работу и заявление на грузинском языке. Кроме того, в случае наличия стажа работы в течение пяти лет без экзаменов в Грузии смогут работать врачи, получившие право на медицинскую практику в странах ЕС, Сан-Марино, Андорре, Молдове, Албании, Украине, Македонии, России, Армении, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Сербии, Монако, Черногории, Беларуси и Китае. Им также нужно будет предоставить оригиналы документов и подтверждение стажа работы. Ранее все врачи, получившие право на работу медиком за границей, должны были сдавать экзамены на подтверждение специальности на грузинском языке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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