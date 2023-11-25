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Фестиваль сельского туризма "Гандагана" открывается в Батуми
Фестиваль сельского туризма "Гандагана" открывается в Батуми
Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслом горной Аджарии 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T12:42+0400
2023-11-25T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Фестиваль сельского туризма под названием "Гандагана" стартует на площади Европы в черноморском городе Батуми 25 ноября, говорится в сообщении организаторов. В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслом горной Аджарии. Оформлением фестиваля занялся известный грузинский флорист, основатель сада "Гардения Шеварднадзе" Зураб Шеварднадзе.Организаторы отмечают, что на фестивале обустроен специальный гастрономический уголок, где можно будет попробовать местные блюда и узнать их рецепты. Также будут проведены кулинарные конкурсы.О настроении гостей фестиваля позаботятся местные фольклорные коллективы, ансамбли "Швидкаца", "Абхазети", а также группы "Гордела", "Бани" и "Мгзаврети". Фестиваль сельского туризма "Гандгана" проводится с 2015 года под эгидой Агентства развития туристических продуктов Департамента туризма Аджарии. Его цель – популяризировать аджарские села, а также стимулировать поездки туристов в сельские районы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, аджария, батуми, фестиваль
Фестиваль сельского туризма "Гандагана" открывается в Батуми
12:42 25.11.2023 (обновлено: 12:56 25.11.2023)
Гости фестиваля смогут познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслом горной Аджарии
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Фестиваль сельского туризма под названием "Гандагана" стартует на площади Европы в черноморском городе Батуми 25 ноября, говорится в сообщении организаторов.
В течение двух дней гости фестиваля смогут познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслом горной Аджарии. Оформлением фестиваля занялся известный грузинский флорист, основатель сада "Гардения Шеварднадзе" Зураб Шеварднадзе.
Организаторы отмечают, что на фестивале обустроен специальный гастрономический уголок, где можно будет попробовать местные блюда и узнать их рецепты. Также будут проведены кулинарные конкурсы.
О настроении гостей фестиваля позаботятся местные фольклорные коллективы, ансамбли "Швидкаца", "Абхазети", а также группы "Гордела", "Бани" и "Мгзаврети".
Фестиваль сельского туризма "Гандгана" проводится с 2015 года под эгидой Агентства развития туристических продуктов Департамента туризма Аджарии. Его цель – популяризировать аджарские села, а также стимулировать поездки туристов в сельские районы.