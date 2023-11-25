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Граждан Грузии подозревают в краже редких изданий Пушкина в Париже
Граждан Грузии подозревают в краже редких изданий Пушкина в Париже
Трое граждан Грузии, в том числе две женщины, были арестованы и помещены под стражу Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных... 25.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждан Грузии в Париже задержали по обвинению в краже редких изданий Александра Сергеевича Пушкина, сообщают французские СМИ. По данным СМИ, трое граждан Грузии, в том числе две женщины, были арестованы и помещены под стражу Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей в рамках предварительного расследования по пунктам "кражи, совершенной организованной группой" и "преступного сообщества". Восемь выходцев из Грузии задержали за квартирные кражи в Италии >>Трое граждан подозреваются в принадлежности к сети, специализировавшейся на краже оригинальных произведений русского поэта, писателя и драматурга XIX века Александра Пушкина. В пятницу задержанным предъявили официальные обвинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, париж, александр пушкин, грузия, франция
в мире, новости, происшествия, париж, александр пушкин, грузия, франция
Граждан Грузии подозревают в краже редких изданий Пушкина в Париже
Трое граждан Грузии, в том числе две женщины, были арестованы и помещены под стражу Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждан Грузии в Париже задержали по обвинению в краже редких изданий Александра Сергеевича Пушкина, сообщают французские СМИ.
По данным СМИ, трое граждан Грузии, в том числе две женщины, были арестованы и помещены под стражу Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей в рамках предварительного расследования по пунктам "кражи, совершенной организованной группой" и "преступного сообщества".
Трое граждан подозреваются в принадлежности к сети, специализировавшейся на краже оригинальных произведений русского поэта, писателя и драматурга XIX века Александра Пушкина.
В пятницу задержанным предъявили официальные обвинения.