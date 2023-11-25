https://sputnik-georgia.ru/20231125/grazhdan-gruzii-podozrevayut-v-krazhe-redkikh-izdaniy-pushkina-v-parizhe-284493467.html

Граждан Грузии подозревают в краже редких изданий Пушкина в Париже

Граждан Грузии подозревают в краже редких изданий Пушкина в Париже

Трое граждан Грузии, в том числе две женщины, были арестованы и помещены под стражу Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных... 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждан Грузии в Париже задержали по обвинению в краже редких изданий Александра Сергеевича Пушкина, сообщают французские СМИ. По данным СМИ, трое граждан Грузии, в том числе две женщины, были арестованы и помещены под стражу Центральным управлением по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей в рамках предварительного расследования по пунктам "кражи, совершенной организованной группой" и "преступного сообщества". Восемь выходцев из Грузии задержали за квартирные кражи в Италии >>Трое граждан подозреваются в принадлежности к сети, специализировавшейся на краже оригинальных произведений русского поэта, писателя и драматурга XIX века Александра Пушкина. В пятницу задержанным предъявили официальные обвинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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