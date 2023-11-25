https://sputnik-georgia.ru/20231125/gruzinskaya-pevitsa-voshla-v-top-12-konkursantov-proekta-golos-v-ssha-284411209.html

Грузинская певица вошла в топ-12 конкурсантов проекта "Голос" в США

Грузинская певица вошла в топ-12 конкурсантов проекта "Голос" в США

Джон Ледженд назвал грузинку "настоящей звездой" 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) вошла в число топ-12 участников американского "Голоса", теперь грузинку ждут выступления в прямых эфирах. Нини в этот раз исполнила песню "River". Уже традиционно ее выход впечатлил не только своего наставника Найла Хорана, но и остальных менторов. Джон Ледженд даже назвал грузинку "настоящей звездой". О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Стоит отметить, что сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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