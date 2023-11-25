https://sputnik-georgia.ru/20231125/gruziya-prinimaet-uchastie-v-turisticheskoy-vystavke-v-varshave-284482393.html
Грузия принимает участие в туристической выставке в Варшаве
Грузия принимает участие в туристической выставке в Варшаве
Гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими возможностями Грузии 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T14:44+0400
2023-11-25T14:44+0400
2023-11-25T14:50+0400
новости
грузия
туризм
имерети
аджария
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284478427_117:300:1162:888_1920x0_80_0_0_058122a97655ae81587b0445dcf18817.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в международной туристической выставке "TT Warsaw" в Польше, сообщает пресс-служба ведомства. Помимо представителей госструктур, занимающихся направлением туризма, в мероприятии также участвуют около 15 грузинских туркомпаний. У стенда, посвященного Грузии, гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими возможностями страны.Всего в выставке, которая проходит 23-25 ноября, принимают участие 247 компаний из 50 стран мира. TT Warsaw является центральной площадкой для установления контактов и налаживания отношений между представителями индустрии туризма и отдыха из Польши и других стран мира. Выставка TT Warsaw проводится ежегодно с 1993 года при поддержке Министерства туризма Польши и Польского туристического информационного центра. На выставке TT Warsaw представлены следующие тематические разделы: туризм, путешествия, туроператоры, страхование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
имерети
аджария
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284478427_281:312:1049:888_1920x0_80_0_0_11267d0a08822bc4b78cd1054f27b062.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, туризм, имерети, аджария, польша
новости, грузия, туризм, имерети, аджария, польша
Грузия принимает участие в туристической выставке в Варшаве
14:44 25.11.2023 (обновлено: 14:50 25.11.2023)
Гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими возможностями Грузии
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в международной туристической выставке "TT Warsaw" в Польше, сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо представителей госструктур, занимающихся направлением туризма, в мероприятии также участвуют около 15 грузинских туркомпаний. У стенда, посвященного Грузии, гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими возможностями страны.
Всего в выставке, которая проходит 23-25 ноября, принимают участие 247 компаний из 50 стран мира.
TT Warsaw является центральной площадкой для установления контактов и налаживания отношений между представителями индустрии туризма и отдыха из Польши и других стран мира. Выставка TT Warsaw проводится ежегодно с 1993 года при поддержке Министерства туризма Польши и Польского туристического информационного центра.
На выставке TT Warsaw представлены следующие тематические разделы: туризм, путешествия, туроператоры, страхование.