https://sputnik-georgia.ru/20231125/gruziya-prinimaet-uchastie-v-turisticheskoy-vystavke-v-varshave-284482393.html

Грузия принимает участие в туристической выставке в Варшаве

Грузия принимает участие в туристической выставке в Варшаве

Гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими возможностями Грузии 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в международной туристической выставке "TT Warsaw" в Польше, сообщает пресс-служба ведомства. Помимо представителей госструктур, занимающихся направлением туризма, в мероприятии также участвуют около 15 грузинских туркомпаний. У стенда, посвященного Грузии, гости мероприятия могут ознакомиться с туристическими возможностями страны.Всего в выставке, которая проходит 23-25 ноября, принимают участие 247 компаний из 50 стран мира. TT Warsaw является центральной площадкой для установления контактов и налаживания отношений между представителями индустрии туризма и отдыха из Польши и других стран мира. Выставка TT Warsaw проводится ежегодно с 1993 года при поддержке Министерства туризма Польши и Польского туристического информационного центра. На выставке TT Warsaw представлены следующие тематические разделы: туризм, путешествия, туроператоры, страхование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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