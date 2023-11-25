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Не бойтесь говорить о насилии – посол ЕС обратился к жителям Грузии
Не бойтесь говорить о насилии – посол ЕС обратился к жителям Грузии
Единственный способ выйти из порочного круга – говорить о нем, отметил дипломат 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T19:31+0400
2023-11-25T19:31+0400
2023-11-25T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский напомнил жителям Грузии о важности информирования полиции о фактах насилия в отношении женщин, дипломат сделал заявления по случаю присоединения страны к соответствующей всемирной кампании.Кампания против насилия в отношении женщин проводится во всем мире с 1991 года. В ней принимают участие 187 стран мира и более 5 тысяч организаций. Целью кампании является содействие предотвращению насилия путем повышения осведомленности общественности о проблемах насилия в отношении женщин. Каждая третья женщина в мире в течение своей жизни подвергается насилию со стороны интимного партнера или любой другой форме сексуального насилия, добавил он. С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Не бойтесь говорить о насилии – посол ЕС обратился к жителям Грузии
Единственный способ выйти из порочного круга – говорить о нем, отметил дипломат
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский напомнил жителям Грузии о важности информирования полиции о фактах насилия в отношении женщин, дипломат сделал заявления по случаю присоединения страны к соответствующей всемирной кампании.
Кампания против насилия в отношении женщин проводится во всем мире с 1991 года. В ней принимают участие 187 стран мира и более 5 тысяч организаций. Целью кампании является содействие предотвращению насилия путем повышения осведомленности общественности о проблемах насилия в отношении женщин.
"Сегодня у меня одно простое, но очень важное послание: не молчите! Это не личная проблема и не проблема женщин. Это проблема всего общества и всего населения Грузии. Если вы видите насилие дома, сексуальные домогательства на работе или словесные оскорбления в интернете, сообщите об этом. Это преступление. Это единственный способ выйти из порочного круга насилия", – заявил Герчинский.
Каждая третья женщина в мире в течение своей жизни подвергается насилию со стороны интимного партнера или любой другой форме сексуального насилия, добавил он.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.
Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране.
Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь.