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Рецидивиста в Грузии задержали за развращение малолетней
Рецидивиста в Грузии задержали за развращение малолетней
Мужчина на улице преследовал девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T16:47+0400
2023-11-25T16:47+0400
2023-11-25T16:52+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в прошлом судимого 53-летнего мужчину за развращение малолетней девочки, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, мужчина на улице преследовал девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Другие детали инцидента не разглашаются, исходя из специфики дела. Его удалось задержать по горячим следам. Теперь ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы за сексуальные действия иного характера в отношении несовершеннолетнего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
Рецидивиста в Грузии задержали за развращение малолетней
16:47 25.11.2023 (обновлено: 16:52 25.11.2023)
Мужчина на улице преследовал девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в прошлом судимого 53-летнего мужчину за развращение малолетней девочки, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, мужчина на улице преследовал девочку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Другие детали инцидента не разглашаются, исходя из специфики дела.
Его удалось задержать по горячим следам. Теперь ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы за сексуальные действия иного характера в отношении несовершеннолетнего.