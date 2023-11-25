https://sputnik-georgia.ru/20231125/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-novosti---284496506.html
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
Ранее из-за ухудшения погодных условий на ряде дорог Грузии были введены ограничения 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T11:11+0400
2023-11-25T11:11+0400
2023-11-25T12:16+0400
грузия
погода
новости
сачхере
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005147_18:0:2454:1370_1920x0_80_0_0_bb4c515771bcd6992ac0b00681fb42a9.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури и перевале Накерала, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ранее из-за ухудшения погодных условий на ряде дорог Грузии были введены ограничения. Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ.Также все ограничения сняты на дороге Сачхере-(Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.Что касается дороги, ведущей к границе между Грузией и Россией, то здесь ограничения еще в силе. В частности, из-за снегоада участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сачхере
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005147_323:0:2150:1370_1920x0_80_0_0_465f05ace1470d80e8918a4f9afefd40.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, сачхере, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, погода, новости, сачхере, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
Ситуация на дорогах Грузии: последние новости
11:11 25.11.2023 (обновлено: 12:16 25.11.2023)
Ранее из-за ухудшения погодных условий на ряде дорог Грузии были введены ограничения
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури и перевале Накерала, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ранее из-за ухудшения погодных условий на ряде дорог Грузии были введены ограничения. Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ.
Также все ограничения сняты на дороге Сачхере-(Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.
Что касается дороги, ведущей к границе между Грузией и Россией, то здесь ограничения еще в силе. В частности, из-за снегоада участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.