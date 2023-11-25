https://sputnik-georgia.ru/20231125/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-poslednie-novosti---284496506.html

Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

Ситуация на дорогах Грузии: последние новости

Ранее из-за ухудшения погодных условий на ряде дорог Грузии были введены ограничения 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури и перевале Накерала, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Ранее из-за ухудшения погодных условий на ряде дорог Грузии были введены ограничения. Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ.Также все ограничения сняты на дороге Сачхере-(Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали.Что касается дороги, ведущей к границе между Грузией и Россией, то здесь ограничения еще в силе. В частности, из-за снегоада участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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