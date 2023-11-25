https://sputnik-georgia.ru/20231125/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--dannye-statistiki-284493593.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики

Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников 25.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-25T09:01+0400

2023-11-25T09:01+0400

2023-11-25T09:01+0400

грузия

туризм

новости

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24040/66/240406640_0:400:2929:2048_1920x0_80_0_0_1fb3502ec6e2fe6f40c20c33b78000c6.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2023 года потратили за рубежом 592,4 миллиона лари (218,6 миллиона долларов), что на 7,1% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 915,3 лари – на 12% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. В третьем квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 819,9 тысячи выездов за границу, что на 18,2% больше показателя за июль-сентябрь 2022 года. Большую часть выездных визитов (45,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 397,6 тысячи, что на 38,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,5%), Армению (16%), Россию (14,4%), Азербайджан (1,4%) и страны ЕС (14%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников. В третьем квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7,2 ночи, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"