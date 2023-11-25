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https://sputnik-georgia.ru/20231125/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--dannye-statistiki-284493593.html
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T09:01+0400
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новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2023 года потратили за рубежом 592,4 миллиона лари (218,6 миллиона долларов), что на 7,1% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 915,3 лари – на 12% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. В третьем квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 819,9 тысячи выездов за границу, что на 18,2% больше показателя за июль-сентябрь 2022 года. Большую часть выездных визитов (45,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 397,6 тысячи, что на 38,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,5%), Армению (16%), Россию (14,4%), Азербайджан (1,4%) и страны ЕС (14%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников. В третьем квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7,2 ночи, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики

09:01 25.11.2023
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova / Перейти в фотобанкАмфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме.
Амфитеатр Флавиев (Колизей) в Риме. - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2023
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2023 года потратили за рубежом 592,4 миллиона лари (218,6 миллиона долларов), что на 7,1% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 915,3 лари – на 12% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за третий квартал 2023 года

Наименование расходов

Расходы, млн лари

Доля в общих расходах, %

Расходы за визит, лари

Покупки

236,7

40,0

365,7

Питание

137,9

23,3

213,1

Проживание

119,8

20,2

185,1

Местный транспорт

51,1

8,6

79,0

Развлечения

28,5

4,8

44,1

Другие

18,3

3,1

28,2

В третьем квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 819,9 тысячи выездов за границу, что на 18,2% больше показателя за июль-сентябрь 2022 года.
Большую часть выездных визитов (45,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 397,6 тысячи, что на 38,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,5%), Армению (16%), Россию (14,4%), Азербайджан (1,4%) и страны ЕС (14%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в третьем квартале 2023 года

Цель поездки

Кол-во туристов, тыс.

Доля в общем кол-ве туристов, %

Шопинг

216,1

33,4

Посещение друзей и знакомых

205,0

31,7

Отдых и развлечения

106,0

16,4

Профессиональная деятельность

75,8

11,7

Лечение

18,7

2,9

Другое

25,6

4,0

В третьем квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7,2 ночи, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.
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