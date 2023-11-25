https://sputnik-georgia.ru/20231125/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--dannye-statistiki-284493593.html
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T09:01+0400
2023-11-25T09:01+0400
2023-11-25T09:01+0400
грузия
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2023 года потратили за рубежом 592,4 миллиона лари (218,6 миллиона долларов), что на 7,1% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 915,3 лари – на 12% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. В третьем квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 819,9 тысячи выездов за границу, что на 18,2% больше показателя за июль-сентябрь 2022 года. Большую часть выездных визитов (45,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 397,6 тысячи, что на 38,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,5%), Армению (16%), Россию (14,4%), Азербайджан (1,4%) и страны ЕС (14%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников. В третьем квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7,2 ночи, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – данные статистики
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2023 года потратили за рубежом 592,4 миллиона лари (218,6 миллиона долларов), что на 7,1% больше аналогичных данных 2022 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 915,3 лари – на 12% меньше, чем в июле-сентябре прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом за третий квартал 2023 года
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расходах, %
Расходы за визит, лари
Покупки
236,7
40,0
365,7
Питание
137,9
23,3
213,1
Проживание
119,8
20,2
185,1
Местный транспорт
51,1
8,6
79,0
Развлечения
28,5
4,8
44,1
Другие
18,3
3,1
28,2
В третьем квартале 2023 года граждане Грузии осуществили 819,9 тысячи выездов за границу, что на 18,2% больше показателя за июль-сентябрь 2022 года.
Большую часть выездных визитов (45,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 397,6 тысячи, что на 38,2% больше по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (41,5%), Армению (16%), Россию (14,4%), Азербайджан (1,4%) и страны ЕС (14%).
Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж для шопинга, чтобы навестить друзей и родственников.
Цели поездок граждан Грузии за границу в третьем квартале 2023 года
Цель поездки
Кол-во туристов, тыс.
Доля в общем кол-ве туристов, %
Шопинг
216,1
33,4
Посещение друзей и знакомых
205,0
31,7
Отдых и развлечения
106,0
16,4
Профессиональная деятельность
75,8
11,7
Лечение
18,7
2,9
Другое
25,6
4,0
В третьем квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7,2 ночи, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.