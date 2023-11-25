https://sputnik-georgia.ru/20231125/smert-20-letnego-futbolista-ot-covid-v-gruzii-obvineniya-predyavleny-vrachu-284499646.html
Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: обвинения предъявлены врачу
Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: обвинения предъявлены врачу
Спустя два года после смерти футболиста следствие установило виновность медика 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T17:29+0400
2023-11-25T17:29+0400
2023-11-25T18:44+0400
новости
грузия
общество
республиканская больница
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252488517_0:127:3188:1920_1920x0_80_0_0_7ec06bb0967f30a8c026657075f7cd68.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Руководителю отделения терапии Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе (бывшая Республиканская клиника) в Тбилиси предъявлено обвинение за неправильное лечение 20-летнего футболиста, умершего от осложнений коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных. Спустя два года после смерти футболиста следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение. Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушил протокол управления клиническим состоянием пациента и назначил Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации. Врачу предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжелый результат. В январе по этому делу прокуратура предъявила обвинение в подделке истории болезни старшей медсестре клиники. В обвинении по этому делу речь шла об утере назначения медикаментов в период с 17 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/02/252488517_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2c1008641dcae3b1184f8b26536b9ecb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, республиканская больница, тбилиси
новости, грузия, общество, республиканская больница, тбилиси
Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: обвинения предъявлены врачу
17:29 25.11.2023 (обновлено: 18:44 25.11.2023)
Спустя два года после смерти футболиста следствие установило виновность медика
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Руководителю отделения терапии Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе (бывшая Республиканская клиника) в Тбилиси предъявлено обвинение за неправильное лечение 20-летнего футболиста, умершего от осложнений коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных.
Спустя два года после смерти футболиста следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение.
Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушил протокол управления клиническим состоянием пациента и назначил Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации.
Врачу предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжелый результат.
В январе по этому делу прокуратура предъявила обвинение в подделке истории болезни старшей медсестре клиники. В обвинении по этому делу речь шла об утере назначения медикаментов в период с 17 августа по 10 сентября.