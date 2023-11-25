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Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: обвинения предъявлены врачу

Смерть 20-летнего футболиста от COVID в Грузии: обвинения предъявлены врачу

Спустя два года после смерти футболиста следствие установило виновность медика 25.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-25T17:29+0400

2023-11-25T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Руководителю отделения терапии Центральной университетской клиники имени академика Николоза Кипшидзе (бывшая Республиканская клиника) в Тбилиси предъявлено обвинение за неправильное лечение 20-летнего футболиста, умершего от осложнений коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья не раз проводила акции с требованием наказать виновных. Спустя два года после смерти футболиста следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение. Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушил протокол управления клиническим состоянием пациента и назначил Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации. Врачу предъявлено обвинение в халатности, повлекшей тяжелый результат. В январе по этому делу прокуратура предъявила обвинение в подделке истории болезни старшей медсестре клиники. В обвинении по этому делу речь шла об утере назначения медикаментов в период с 17 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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