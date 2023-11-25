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В Грузии началась кампания против насилия в отношении женщин
В Грузии началась кампания против насилия в отношении женщин
Грузия присоединилась к резолюциям ООН по борьбе с гендерным насилием 25.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к международной кампании против насилия в отношении женщин, которая проводится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Кампания против насилия в отношении женщин проводится во всем мире с 1991 года. В ней принимают участие 187 стран мира и более 5 тысяч организаций. Целью кампании является содействие предотвращению насилия путем повышения осведомленности общественности о проблемах насилия в отношении женщин. Как отмечает пресс-служба правительства Грузии, борьба с домашним насилием и насилием в отношении женщин является одним из приоритетных вопросов для правительства Грузии. При этом правительство отмечает, что институциональная реакция на гендерное насилие в Грузии международными институтами оценивается положительно. Грузия за последние годы присоединилась к резолюциям ООН по борьбе с гендерным насилием. С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, оон, семейное насилие, насилие
грузия, новости, общество, тбилиси, оон, семейное насилие, насилие

В Грузии началась кампания против насилия в отношении женщин

18:11 25.11.2023 (обновлено: 18:46 25.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия присоединилась к резолюциям ООН по борьбе с гендерным насилием
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к международной кампании против насилия в отношении женщин, которая проводится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря.
Кампания против насилия в отношении женщин проводится во всем мире с 1991 года. В ней принимают участие 187 стран мира и более 5 тысяч организаций. Целью кампании является содействие предотвращению насилия путем повышения осведомленности общественности о проблемах насилия в отношении женщин.
Как отмечает пресс-служба правительства Грузии, борьба с домашним насилием и насилием в отношении женщин является одним из приоритетных вопросов для правительства Грузии.

"За последние годы Грузия добилась значительных успехов в этом направлении, что обусловлено многосекторальным, скоординированным подходом и реализацией целенаправленной политики", – говорится в сообщении.

При этом правительство отмечает, что институциональная реакция на гендерное насилие в Грузии международными институтами оценивается положительно.
Грузия за последние годы присоединилась к резолюциям ООН по борьбе с гендерным насилием.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.
Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране.
Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь.
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