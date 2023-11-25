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В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве
В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве
Число случаев изнасилования за девять месяцев 2023 года выросло на 12,4% 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T13:22+0400
2023-11-25T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, за год выросло на 4%, а за пять лет – на 34,6%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, за первые девять месяцев 2023 года в Грузии было зафиксировано 412 подобных преступлений, и это самый высокий показатель за аналогичный период за последние пять лет. При этом число случаев изнасилования за девять месяцев 2023 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 154 случая за три квартала. Рост за последние пять лет случаев изнасилования составил 94,9%. При этом раскрываемость за пять лет выросла с 33-35% до 70%. Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за девять месяцев 2023 года выросло по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 64,8% и составило 239 человек. При этом только за изнасилование в 2023 году сотрудники правоохранительных органов привлекли 80 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии
В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве
13:22 25.11.2023 (обновлено: 13:43 25.11.2023)
Число случаев изнасилования за девять месяцев 2023 года выросло на 12,4%
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, за год выросло на 4%, а за пять лет – на 34,6%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, за первые девять месяцев 2023 года в Грузии было зафиксировано 412 подобных преступлений, и это самый высокий показатель за аналогичный период за последние пять лет.
Секс-преступления в Грузии за последние пять лет
Год
Количество преступлений на сексуальной почве
Количество изнасилований
2023
412
154
2022
396
137
2021
395
133
2020
265
79
2019
306
93
При этом число случаев изнасилования за девять месяцев 2023 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 154 случая за три квартала. Рост за последние пять лет случаев изнасилования составил 94,9%. При этом раскрываемость за пять лет выросла с 33-35% до 70%.
Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за девять месяцев 2023 года выросло по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 64,8% и составило 239 человек.
При этом только за изнасилование в 2023 году сотрудники правоохранительных органов привлекли 80 человек.