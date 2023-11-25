https://sputnik-georgia.ru/20231125/v-gruzii-rastet-chislo-prestupleniy-na-seksualnoy-pochve-284150923.html

В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве

В Грузии растет число преступлений на сексуальной почве

Число случаев изнасилования за девять месяцев 2023 года выросло на 12,4% 25.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Число уголовных дел, возбужденных в Грузии по факту преступлений на сексуальной почве, за год выросло на 4%, а за пять лет – на 34,6%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, за первые девять месяцев 2023 года в Грузии было зафиксировано 412 подобных преступлений, и это самый высокий показатель за аналогичный период за последние пять лет. При этом число случаев изнасилования за девять месяцев 2023 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 154 случая за три квартала. Рост за последние пять лет случаев изнасилования составил 94,9%. При этом раскрываемость за пять лет выросла с 33-35% до 70%. Число привлеченных к ответственности за сексуальные преступления за девять месяцев 2023 года выросло по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 64,8% и составило 239 человек. При этом только за изнасилование в 2023 году сотрудники правоохранительных органов привлекли 80 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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