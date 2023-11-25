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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России свободна
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России свободна
Открыть дорогу удалось благодаря проведенным очистительным работам 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T15:24+0400
2023-11-25T15:24+0400
2023-11-25T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест осуществить в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения будет следить патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, погода, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, погода, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России свободна
15:24 25.11.2023 (обновлено: 16:28 25.11.2023)
Открыть дорогу удалось благодаря проведенным очистительным работам
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест осуществить в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения будет следить патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.