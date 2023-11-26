https://sputnik-georgia.ru/20231126/borba-s-nezakonnoy-lovley-ryby-v-gruzii--za-mesyats-vyyavili-desyatki-narusheniy-284208168.html
Борьба с незаконной ловлей рыбы в Грузии – за месяц выявили десятки нарушений
Борьба с незаконной ловлей рыбы в Грузии – за месяц выявили десятки нарушений
Больше всего фактов выявлено в Имерети на западе страны 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T18:36+0400
2023-11-26T18:36+0400
2023-11-26T18:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды Грузии в октябре 2023 года выявили 82 факта незаконной ловли рыбы, говорится в сообщении ведомства. Больше всего фактов (20) выявлено в Имерети. Далее следуют регионы: Правонарушения зафиксированы и в Тбилиси. В октябре инспекторы выявили шесть фактов незаконной ловли рыбы в водоемах столицы.При этом из всех нарушений правил рыбной ловли самое распространенное – ловля сетью, электрошоком, ловля рыбы при помощи садков. Инспекторы пресекли восемь фактов ловли рыбы электрошоком, 67 фактов – сетью. Опечатано семь единиц надувных лодок. Убивали электрошокером: в Грузии выявили факты незаконной ловли рыбы>>В октябре этого года в целом изъяли более 1 050 метров сеток и семь единиц ловушек. Превентивные мероприятия осуществили на Тбилисском море, озере Базалети, Жинвальском водохранилище, также на реках Кура и Чорохи. С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы. Из них 172 содержат признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства. В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мцхета-мтианети, шида картли, имерети
Борьба с незаконной ловлей рыбы в Грузии – за месяц выявили десятки нарушений
Больше всего фактов выявлено в Имерети на западе страны
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Сотрудники департамента надзора за охраной окружающей среды Минприроды Грузии в октябре 2023 года выявили 82 факта незаконной ловли рыбы, говорится в сообщении ведомства.
Больше всего фактов (20) выявлено в Имерети. Далее следуют регионы:
Самегрело - Земо Сванети (7)
Рача-Лечхуми Квемо Сванети (1).
Правонарушения зафиксированы и в Тбилиси. В октябре инспекторы выявили шесть фактов незаконной ловли рыбы в водоемах столицы.
При этом из всех нарушений правил рыбной ловли самое распространенное – ловля сетью, электрошоком, ловля рыбы при помощи садков.
Инспекторы пресекли восемь фактов ловли рыбы электрошоком, 67 фактов – сетью. Опечатано семь единиц надувных лодок.
В октябре этого года в целом изъяли более 1 050 метров сеток и семь единиц ловушек. Превентивные мероприятия осуществили на Тбилисском море, озере Базалети, Жинвальском водохранилище, также на реках Кура и Чорохи.
С 1 января до 31 октября 2023 года включительно в Грузии выявили 696 фактов незаконной ловли рыбы. Из них 172 содержат признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.
В Грузии запрещена рыбалка с использованием электротока, электрошокера, самодельного электронного устройства, взрывного или отравляющего вещества, а также других средств массового уничтожения. Это расценивается как браконьерство.