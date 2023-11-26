https://sputnik-georgia.ru/20231126/chempionat-mira-po-fekhtovaniyu-proydet-v-gruzii-v-2025-godu-284507718.html

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Грузии в 2025 году

Чемпионат мира по фехтованию пройдет в Грузии в 2025 году

Решение о проведении престижного турнира было принято на заседании Международной федерации фехтования FIE, проходившем в Шарм-эль-Шейхе 26.11.2023, Sputnik Грузия

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сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузия стала страной-хозяйкой предстоящего чемпионата мира по фехтованию, который пройдет в 2025 году в Тбилиси. Решение о проведении престижного турнира, на который съедутся сильнейшие фехтовальщики мира, было принято на заседании Международной федерации фехтования FIE, проходившем в Шарм-эль-Шейхе (Египет). За Тбилиси проголосовали 120 делегатов FIE, в голосовании приняли участие 134 делегата. Чемпионат мира по фехтованию 2023 году принял Милан. Сборная Грузии завершила свое выступление на турнире одной серебряной медалью, завоеванной Сандро Базадзе в фехтовании на саблях. В 2022 году Базадзе завоевал бронзу чемпионата мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, сандро базадзе