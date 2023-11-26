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ДТП в Тбилиси - мотоциклист разбился насмерть
ДТП в Тбилиси - мотоциклист разбился насмерть
Вероятная причина ДТП - превышение скорости 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T23:50+0400
2023-11-26T23:50+0400
2023-11-26T23:50+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Водитель мотоцикла скончался после столкновения с легковым автомобилем у комплекса "Хуалинг" в спальном районе Тбилиси, сообщает телекомпания "Мтавари архи". По словам очевидцев, вероятная причина ДТП - превышение скорости. На месте происшествия находятся полицейские и эксперты-криминалисты. К данному моменту дополнительные подробности неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, дтп
ДТП в Тбилиси - мотоциклист разбился насмерть
Вероятная причина ДТП - превышение скорости
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Водитель мотоцикла скончался после столкновения с легковым автомобилем у комплекса "Хуалинг" в спальном районе Тбилиси, сообщает телекомпания "Мтавари архи".
По словам очевидцев, вероятная причина ДТП - превышение скорости. На месте происшествия находятся полицейские и эксперты-криминалисты.
К данному моменту дополнительные подробности неизвестны.