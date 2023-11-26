https://sputnik-georgia.ru/20231126/gruzinskiy-fekhtovalschik-priznali-luchshim-sablistom-2023-goda-284510031.html

Грузинского фехтовальщика признали лучшим саблистом 2023 года

Грузинского фехтовальщика признали лучшим саблистом 2023 года

Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T16:33+0400

2023-11-26T16:33+0400

2023-11-26T16:51+0400

спорт

грузия

новости

сандро базадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268642860_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9e9e0ee4a0ef633bbef6a57c28644edf.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов", что стало первым подобным достижением в истории грузинского фехтования. Решение о присуждении Базадзе почетной награды было принято на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету грузинского саблиста несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при. Саблист из Грузии стал вице-чемпионом мира >>С марта 2023 года Сандро Базадзе возглавил мировой рейтинг саблистов. Кроме того, по решению делегатов Конгресса, в 2025 году Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию. Столицу Грузии поддержали 120 из 134 делегатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, сандро базадзе