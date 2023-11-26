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Грузинского фехтовальщика признали лучшим саблистом 2023 года
Грузинского фехтовальщика признали лучшим саблистом 2023 года
Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T16:33+0400
2023-11-26T16:33+0400
2023-11-26T16:51+0400
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сандро базадзе
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов", что стало первым подобным достижением в истории грузинского фехтования. Решение о присуждении Базадзе почетной награды было принято на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету грузинского саблиста несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при. Саблист из Грузии стал вице-чемпионом мира >>С марта 2023 года Сандро Базадзе возглавил мировой рейтинг саблистов. Кроме того, по решению делегатов Конгресса, в 2025 году Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию. Столицу Грузии поддержали 120 из 134 делегатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сандро базадзе
Грузинского фехтовальщика признали лучшим саблистом 2023 года
16:33 26.11.2023 (обновлено: 16:51 26.11.2023)
Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе был признан Международной федерацией фехтования "Лучшим саблистом 2022/2023 годов", что стало первым подобным достижением в истории грузинского фехтования.
Решение о присуждении Базадзе почетной награды было принято на конгрессе Международной федерации фехтования (FIE) в Шарм-эль-Шейхе (Египет).
Базадзе в этом году выиграл золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. На счету грузинского саблиста несколько золотых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и Гран-при.
С марта 2023 года Сандро Базадзе возглавил мировой рейтинг саблистов.
Кроме того, по решению делегатов Конгресса, в 2025 году Тбилиси примет чемпионат мира по фехтованию. Столицу Грузии поддержали 120 из 134 делегатов.