Грузия неудачно выступила на Детском Евровидении во Франции

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Юные певцы из Грузии Анастасия Васадзе, Николоз Харати и Ото Базерашвили заняли 14 место в финале международного песенного конкурса "Детское Евровидение 2023" в Ницце. Победительницей Детского Евровидения с 228 баллами стала представительница Франции Зоэ Клозур. Грузия получила баллы от жюри следующих стран: от Испании – пять баллов, от Ирландии – три балла, от Армении – четыре балла, от Португалии – пять баллов, от Италии – три балла и от Германии – один балл. По итогам онлайн-голосования Грузия получила 53 балла. После объявления результатов зрительского голосования у трио из Грузии стало 74 очка. Жюри из Грузии выставило высшую отметку (12 баллов) Испании. Анастасия, Ото и Николоз представили зрителям песню Over The Sky, которую написали Бетхо и Мебо Нуцубидзе. Вместе с певцами на сцене Евровидения появились еще две танцовщицы – Нита Джамагидзе и Барбара Каджая. Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Несмотря на то, что по традиции на "Евровидение" отправляется победитель, в этом году организаторы решили, что вместе с Анастасией выступать будут также участники "Ранина" Николоз Харати и Ото Базерашвили. Анастасии Васадзе 11 лет, она из Батуми, но живет в Тбилиси. Девочка любит заниматься спортом – бегом и катанием на велосипеде. Также Васадзе любит рисовать и даже говорит, что хочет стать дизайнером. А пение для Анастасии – это способ выразить свои эмоции. Девочке было 9 лет, когда она впервые попала на конкурс "Ранина". В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню I Believe. Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

