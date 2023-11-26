https://sputnik-georgia.ru/20231126/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-284509903.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Из-за погодных условий возможно ограничение движения транспорта на отдельных участках автодорог 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T15:52+0400

2023-11-26T15:52+0400

2023-11-26T16:43+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274938596_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_f7cc1d52517ee72318832f1fd2709808.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни, 27 и 28 ноября ожидаются дожди, в высокогорных регионах снег, местами сильный, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В ближайшие два дня будет дуть сильный ветер западного направления, на море ожидается шторм силой пять-шесть баллов. В связи с ожидаемым в горных и высокогорных регионах Грузии снегопадом, опасностью схода лавин и ухудшением видимости возможно ограничение движения транспорта на отдельных участках автодорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды