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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
Из-за погодных условий возможно ограничение движения транспорта на отдельных участках автодорог 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T15:52+0400
2023-11-26T15:52+0400
2023-11-26T16:43+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни, 27 и 28 ноября ожидаются дожди, в высокогорных регионах снег, местами сильный, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В ближайшие два дня будет дуть сильный ветер западного направления, на море ожидается шторм силой пять-шесть баллов. В связи с ожидаемым в горных и высокогорных регионах Грузии снегопадом, опасностью схода лавин и ухудшением видимости возможно ограничение движения транспорта на отдельных участках автодорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни
15:52 26.11.2023 (обновлено: 16:43 26.11.2023)
Из-за погодных условий возможно ограничение движения транспорта на отдельных участках автодорог
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии в ближайшие дни, 27 и 28 ноября ожидаются дожди, в высокогорных регионах снег, местами сильный, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В ближайшие два дня будет дуть сильный ветер западного направления, на море ожидается шторм силой пять-шесть баллов.
"Ожидаемые осадки могут вызвать на реках Грузии значительное повышение уровня воды, а в холмистой местности привести к зарождению и активизации оползнево-селевых потоков", – говорится в сообщении.
В связи с ожидаемым в горных и высокогорных регионах Грузии снегопадом, опасностью схода лавин и ухудшением видимости возможно ограничение движения транспорта на отдельных участках автодорог.