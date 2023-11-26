https://sputnik-georgia.ru/20231126/kvaratskheliya-snova-zabil--na-etot-raz-golovoy-v-vorota-atalanty-284507892.html
Кварацхелия снова забил – на этот раз головой в ворота "Аталанты"
Кварацхелия снова забил – на этот раз головой в ворота "Аталанты"
Гол стал четвертым для Кварацхелия в текущем сезоне в составе "Наполи" 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T11:21+0400
2023-11-26T11:21+0400
2023-11-26T11:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия в матче 13-го тура серии А забил гол в ворота "Аталанты" и помог клубу победить в гостевом матче – 2:1. Этот гол стал четвертым для Кварацхелия в текущем сезоне в составе "Наполи" и первым забитым под руководством нового главного тренера Вальтера Мадзарри. Что касается игры с "Аталантой", то на 34 минуте Амир Рахмани забил гол хозяевам после передачи Джакомо Распадори, но видеоарбитр зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан. На 43 минуте капитан команды Джованни ди Лоренцо навесил с правого фланга, а Кварацхелия точным ударом головой забил гол и вывел "Наполи" вперед. Во втором тайме "Аталанта" на 53 минуте сравняла счет – отличился нигерийский нападающий хозяев поля Адемола Лукман. На 63 минуте на поле вышел Виктор Осимхен, который не мог играть два месяца из-за травмы, полученной в сборной Нигерии в сентябре. Осимхен сыграл решающую роль во втором голе гостей – своей передачей он вывел к воротам Элифа Элмаса (2:1). После 13 туров "Наполи" набрал 24 очка, обогнал "Милан" (23) и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, футбол, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"
спорт, новости, грузия, футбол, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи"
Кварацхелия снова забил – на этот раз головой в ворота "Аталанты"
Гол стал четвертым для Кварацхелия в текущем сезоне в составе "Наполи"
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия в матче 13-го тура серии А забил гол в ворота "Аталанты" и помог клубу победить в гостевом матче – 2:1.
Этот гол стал четвертым для Кварацхелия в текущем сезоне в составе "Наполи" и первым забитым под руководством нового главного тренера Вальтера Мадзарри.
"Хвича Кварацхелия – единственный игрок Серии А, который за последние два сезона забил не менее 18 голов и сделал 18 результативных передач во всех соревнованиях. По этой статистике Хвича находится на шестом месте в "большой пятерке" после Саки, Гризманна, Винисиуса Жуниора и Салаха", – написал авторитетный спортивный портал Opta после матча.
Что касается игры с "Аталантой", то на 34 минуте Амир Рахмани забил гол хозяевам после передачи Джакомо Распадори, но видеоарбитр зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.
На 43 минуте капитан команды Джованни ди Лоренцо навесил с правого фланга, а Кварацхелия точным ударом головой забил гол и вывел "Наполи" вперед.
Во втором тайме "Аталанта" на 53 минуте сравняла счет – отличился нигерийский нападающий хозяев поля Адемола Лукман.
На 63 минуте на поле вышел Виктор Осимхен, который не мог играть два месяца из-за травмы, полученной в сборной Нигерии в сентябре. Осимхен сыграл решающую роль во втором голе гостей – своей передачей он вывел к воротам Элифа Элмаса (2:1).
После 13 туров "Наполи" набрал 24 очка, обогнал "Милан" (23) и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.