https://sputnik-georgia.ru/20231126/mestoblyustitel-patriarkha-vseya-gruzii-prizval-veruyuschikh-k-miloserdiyu-284511889.html

Местоблюститель патриарха Всея Грузии призвал верующих к милосердию

Местоблюститель патриарха Всея Грузии призвал верующих к милосердию

Мы не должны судить и проклинать духовно избитого и ограбленного человека, а с любовью и состраданием должны стараться помочь ему, заявил владыка Шио 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Не судить и не проклинать духовно избитых людей, а с любовью и состраданием стараться помочь им залечивать раны, призвал местоблюститель Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго владыка Шио (Муджири) верующих во время воскресной проповеди в соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Владыка Шио напомнил верующим притчу о добром самаритянине из Евангелия. По его словам, в упомянутой притче заключен высший уровень милосердия. По его словам, зачастую, заметив недостаток человека или душевные раны, другие начинают осуждать его. "От этого происходят всякие беды между людьми: ссоры, отчуждения, разделения, что является очень большим грехом", – сказал местоблюститель. Владыка Шио призвал верующих исцелить это разделение и помнить притчу о добром самаритянине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , новости, грузия, общество, кафедральный собор самеба, храм святой троицы самеба