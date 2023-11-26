https://sputnik-georgia.ru/20231126/mezhevich-o-tom-pochemu-prinyat-moldovu-ukrainu-i-gruziyu-v-es-slozhnee-chem-kazhetsya---video-284509486.html

Межевич о том, почему принять Молдову, Украину и Грузию в ЕС сложнее, чем кажется – видео

Межевич о том, почему принять Молдову, Украину и Грузию в ЕС сложнее, чем кажется – видео

Доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал о том, готов ли сейчас ЕС принять Украину... 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T14:38+0400

2023-11-26T14:38+0400

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Эксперт отметил, что высшие органы Европейского союза демонстрируют единство, но ниже по иерархии существуют опасения со стороны бюрократов и финансовых экспертов относительно возможного вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз. Они предупреждают, что такой шаг может вызвать финансовые трудности, подрывающие стабильность Европейского союза.Межевич подчеркнул сложность одновременного решения проблем Кишинева, Тбилиси и Киева, а также отметил, что интеграция различных стран в рамках экономических союзов представляет значительные трудности.

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