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Межевич о том, почему принять Молдову, Украину и Грузию в ЕС сложнее, чем кажется – видео
Межевич о том, почему принять Молдову, Украину и Грузию в ЕС сложнее, чем кажется – видео
Доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал о том, готов ли сейчас ЕС принять Украину... 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T14:38+0400
2023-11-26T14:38+0400
2023-11-26T15:13+0400
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Эксперт отметил, что высшие органы Европейского союза демонстрируют единство, но ниже по иерархии существуют опасения со стороны бюрократов и финансовых экспертов относительно возможного вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз. Они предупреждают, что такой шаг может вызвать финансовые трудности, подрывающие стабильность Европейского союза.Межевич подчеркнул сложность одновременного решения проблем Кишинева, Тбилиси и Киева, а также отметил, что интеграция различных стран в рамках экономических союзов представляет значительные трудности.
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мультимедиа, видео, грузия, молдова, украина, кишинев, грузия - евросоюз, евросоюз, видео
мультимедиа, видео, грузия, молдова, украина, кишинев, грузия - евросоюз, евросоюз, видео
Межевич о том, почему принять Молдову, Украину и Грузию в ЕС сложнее, чем кажется – видео
14:38 26.11.2023 (обновлено: 15:13 26.11.2023)
Доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал о том, готов ли сейчас ЕС принять Украину, Молдову и Грузию в свой состав
Эксперт отметил, что высшие органы Европейского союза демонстрируют единство, но ниже по иерархии существуют опасения со стороны бюрократов и финансовых экспертов относительно возможного вступления Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз. Они предупреждают, что такой шаг может вызвать финансовые трудности, подрывающие стабильность Европейского союза.
Межевич подчеркнул сложность одновременного решения проблем Кишинева, Тбилиси и Киева, а также отметил, что интеграция различных стран в рамках экономических союзов представляет значительные трудности.