https://sputnik-georgia.ru/20231126/papa-rimskiy-zabolel-vospaleniem-legkikh-284511626.html

Папа Римский заболел воспалением легких

Папа Римский заболел воспалением легких

В течение года глава римской католической церкви несколько раз сообщал о плохом самочувствии, а также перенес операцию под наркозом 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T19:34+0400

2023-11-26T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, при этом он не отказался от намерения приехать в Дубай на климатическую конференцию ООН."Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца), потому что у меня воспаление легких", – заявил он в традиционном воскресном обращении.В результате вместо Франциска выступил представитель Госсекретариата Ватикана, монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.Накануне стало известно, что из-за плохого самочувствия понтифика были отменены запланированные на субботу утренние аудиенции. Причиной называлось "легкое гриппозное состояние".Однако глава римской католической церкви сохраняет намерение посетить климатическую конференцию ООН, которая запланирована на 1 декабря в Дубае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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