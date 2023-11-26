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Папа Римский заболел воспалением легких
Папа Римский заболел воспалением легких
В течение года глава римской католической церкви несколько раз сообщал о плохом самочувствии, а также перенес операцию под наркозом 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T19:34+0400
2023-11-26T19:34+0400
2023-11-26T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, при этом он не отказался от намерения приехать в Дубай на климатическую конференцию ООН."Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца), потому что у меня воспаление легких", – заявил он в традиционном воскресном обращении.В результате вместо Франциска выступил представитель Госсекретариата Ватикана, монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.Накануне стало известно, что из-за плохого самочувствия понтифика были отменены запланированные на субботу утренние аудиенции. Причиной называлось "легкое гриппозное состояние".Однако глава римской католической церкви сохраняет намерение посетить климатическую конференцию ООН, которая запланирована на 1 декабря в Дубае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, общество, папа римский франциск
новости, в мире, общество, папа римский франциск
Папа Римский заболел воспалением легких
19:34 26.11.2023 (обновлено: 20:59 26.11.2023)
В течение года глава римской католической церкви несколько раз сообщал о плохом самочувствии, а также перенес операцию под наркозом
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, при этом он не отказался от намерения приехать в Дубай на климатическую конференцию ООН.
"Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца), потому что у меня воспаление легких", – заявил он в традиционном воскресном обращении.
Ранее сообщалось, что из-за болезни понтифик не появится на площади Святого Петра и выступит с проповедью по видео из капеллы своей резиденции.
В результате вместо Франциска выступил представитель Госсекретариата Ватикана, монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.
Накануне стало известно, что из-за плохого самочувствия понтифика были отменены запланированные на субботу утренние аудиенции. Причиной называлось "легкое гриппозное состояние".
Однако глава римской католической церкви сохраняет намерение посетить климатическую конференцию ООН, которая запланирована на 1 декабря в Дубае.