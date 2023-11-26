Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231126/papa-rimskiy-zabolel-vospaleniem-legkikh-284511626.html
Папа Римский заболел воспалением легких
Папа Римский заболел воспалением легких
В течение года глава римской католической церкви несколько раз сообщал о плохом самочувствии, а также перенес операцию под наркозом 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T19:34+0400
2023-11-26T20:59+0400
новости
в мире
общество
папа римский франциск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252208579_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_1148a187a97801ca9de01fdd842523ce.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, при этом он не отказался от намерения приехать в Дубай на климатическую конференцию ООН."Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца), потому что у меня воспаление легких", – заявил он в традиционном воскресном обращении.В результате вместо Франциска выступил представитель Госсекретариата Ватикана, монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.Накануне стало известно, что из-за плохого самочувствия понтифика были отменены запланированные на субботу утренние аудиенции. Причиной называлось "легкое гриппозное состояние".Однако глава римской католической церкви сохраняет намерение посетить климатическую конференцию ООН, которая запланирована на 1 декабря в Дубае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252208579_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_fb040e2f6b988f5ba0f6f08b06d24934.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, общество, папа римский франциск
новости, в мире, общество, папа римский франциск

Папа Римский заболел воспалением легких

19:34 26.11.2023 (обновлено: 20:59 26.11.2023)
© photo: Sputnik / Alex Pantsykov / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2023
© photo: Sputnik / Alex Pantsykov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В течение года глава римской католической церкви несколько раз сообщал о плохом самочувствии, а также перенес операцию под наркозом
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Папа Римский Франциск сообщил, что заболел воспалением легких, при этом он не отказался от намерения приехать в Дубай на климатическую конференцию ООН.
"Сегодня я не могу выступить из окна (Апостольского дворца), потому что у меня воспаление легких", – заявил он в традиционном воскресном обращении.

Ранее сообщалось, что из-за болезни понтифик не появится на площади Святого Петра и выступит с проповедью по видео из капеллы своей резиденции.

В результате вместо Франциска выступил представитель Госсекретариата Ватикана, монсеньор Паоло Лука Браида, который является автором проповедей понтифика.
Накануне стало известно, что из-за плохого самочувствия понтифика были отменены запланированные на субботу утренние аудиенции. Причиной называлось "легкое гриппозное состояние".
Однако глава римской католической церкви сохраняет намерение посетить климатическую конференцию ООН, которая запланирована на 1 декабря в Дубае.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0