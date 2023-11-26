https://sputnik-georgia.ru/20231126/po-obvineniyu-v-nasilii-nad-zhenschinoy-zaderzhan-izvestnyy-gruzinskiy-reper---smi-284510765.html
По обвинению в насилии над женщиной задержан известный грузинский рэпер – СМИ
По обвинению в насилии над женщиной задержан известный грузинский рэпер – СМИ
Инцидент с участием известного исполнителя и его знакомой произошел на улице, где его и задержала полиция 26.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-26T17:11+0400
2023-11-26T17:11+0400
2023-11-26T17:20+0400
новости
происшествия
каха абуашвили
грузия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479513_0:10:3032:1716_1920x0_80_0_0_1c46797d7d707f62cf432cc1e0bc3ef7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинский актер и рэпер Каха Абуашвили, известный под сценическим прозвищем Кабу, был задержан полицией в рамках расследования дела о насилии и угрозах в отношении молодой женщины, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, инцидент с участием известного исполнителя и его знакомой произошел на улице, где его и задержала полиция. Абуашвили находится в изоляторе временного содержания. Как сообщили "Рустави 2" в МВД, расследование ведется по статьям "Насилие" и "Угроза".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479513_343:0:3032:2017_1920x0_80_0_0_ecf22eeea45393c688ead4981053b189.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, каха абуашвили, грузия, тбилиси
новости, происшествия, каха абуашвили, грузия, тбилиси
По обвинению в насилии над женщиной задержан известный грузинский рэпер – СМИ
17:11 26.11.2023 (обновлено: 17:20 26.11.2023)
Инцидент с участием известного исполнителя и его знакомой произошел на улице, где его и задержала полиция
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинский актер и рэпер Каха Абуашвили, известный под сценическим прозвищем Кабу, был задержан полицией в рамках расследования дела о насилии и угрозах в отношении молодой женщины, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По информации СМИ, инцидент с участием известного исполнителя и его знакомой произошел на улице, где его и задержала полиция. Абуашвили находится в изоляторе временного содержания.
Как сообщили "Рустави 2" в МВД, расследование ведется по статьям "Насилие" и "Угроза".