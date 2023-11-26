https://sputnik-georgia.ru/20231126/po-obvineniyu-v-nasilii-nad-zhenschinoy-zaderzhan-izvestnyy-gruzinskiy-reper---smi-284510765.html

По обвинению в насилии над женщиной задержан известный грузинский рэпер – СМИ

По обвинению в насилии над женщиной задержан известный грузинский рэпер – СМИ

Инцидент с участием известного исполнителя и его знакомой произошел на улице, где его и задержала полиция 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T17:11+0400

2023-11-26T17:11+0400

2023-11-26T17:20+0400

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каха абуашвили

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинский актер и рэпер Каха Абуашвили, известный под сценическим прозвищем Кабу, был задержан полицией в рамках расследования дела о насилии и угрозах в отношении молодой женщины, сообщает телекомпания "Рустави 2". По информации СМИ, инцидент с участием известного исполнителя и его знакомой произошел на улице, где его и задержала полиция. Абуашвили находится в изоляторе временного содержания. Как сообщили "Рустави 2" в МВД, расследование ведется по статьям "Насилие" и "Угроза".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, каха абуашвили, грузия, тбилиси