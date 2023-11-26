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Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – суд выпустил врача под залог

Смерть 20-летнего футболиста в Грузии от COVID – суд выпустил врача под залог

Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T12:58+0400

2023-11-26T12:58+0400

2023-11-26T12:58+0400

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тбилисский городской суд

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для заведующей терапевтическим отделением Республиканской больницы, обвиняемой в халатности по делу о смерти 20-летнего футболиста Вахтанга Чарквиани, в качестве меры пресечения залог в размере 12 тысяч лари (4,5 тысячи долларов). Футболист Вахтанг Чарквиани скончался в Республиканской больнице 10 сентября 2021 года, куда он был помещен с COVID-19. Отец погибшего обвинил медперсонал в халатности и безразличии и допустил, что сын умер из-за несвоевременной реакции медиков и неправильного лечения. Семья ни раз проводила акции с требованием наказать виновных. Спустя два года после смерти футболиста следствие установило, что Чарквиани оказался с диагнозом коронавирусная инфекция в клинике 11 августа 2021 года, где ему проводили лечение. Однако, как утверждает следствие, глава отделения терапии нарушила протокол управления клиническим состоянием пациента и назначила Чарквиани лекарства без обследования. Вследствие этого лечение стало причиной ухудшения состояния, и футболист скончался в реанимации. В январе по этому делу прокуратура предъявила обвинение в подделке истории болезни старшей медсестре клиники. В обвинении по этому делу речь шла об утере назначения медикаментов в период с 17 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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