https://sputnik-georgia.ru/20231126/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-284513830.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги вызваны сильным снегом и низкой температурой 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T23:36+0400

2023-11-26T23:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта на этом участке движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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