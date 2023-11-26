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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги вызваны сильным снегом и низкой температурой 26.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, сообщает департамент автомобильных дорог. Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой. Для остального вида автотранспорта на этом участке движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, военно-грузинская дорога, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
23:36 26.11.2023 (обновлено: 23:44 26.11.2023)
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги вызваны сильным снегом и низкой температурой
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, сообщает департамент автомобильных дорог.
Ограничения в движении на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс вызваны сильным снегом и низкой температурой.
Для остального вида автотранспорта на этом участке движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.