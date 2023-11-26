https://sputnik-georgia.ru/20231126/vremya-ch-novyy-etap-totalnoy-mobilizatsii-na-ukraine-i-proval-ramshtayn-17--284505887.html

Время Ч: новый этап тотальной мобилизации на Украине и провал "Рамштайн-17"

Время Ч: новый этап тотальной мобилизации на Украине и провал "Рамштайн-17"

Последняя встреча в формате "Рамштайн" показала, насколько разобщены доноры Украины 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T09:05+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Что Запад передаст ВСУ в ближайшее время? Как союзники Киева планируют защищать небо над Украиной? Готов ли Зеленский призывать в армию стариков и подростков? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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