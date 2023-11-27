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Глава Минобороны Грузии прибыл в Баку

Глава Минобороны Грузии прибыл в Баку

Он примет участие в 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится сегодня в Баку, сообщили в Минобороны АР 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T16:34+0400

2023-11-27T16:34+0400

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джуаншер бурчуладзе

министерство обороны грузии

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. В Азербайджан прибыл министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан.Как отметили в ведомстве, он примет участие в 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится сегодня в Баку.В пресс-службе ведомства также сообщили, что трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе начнется в ближайшее часы.В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, азербайджан, турция, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии