https://sputnik-georgia.ru/20231127/284533027.html
Глава Минобороны Грузии прибыл в Баку
Глава Минобороны Грузии прибыл в Баку
Он примет участие в 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится сегодня в Баку, сообщили в Минобороны АР 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T16:34+0400
2023-11-27T16:34+0400
2023-11-27T16:34+0400
грузия
политика
новости
азербайджан
турция
джуаншер бурчуладзе
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_0:80:1280:801_1920x0_80_0_0_fc49a025214d3046aec555374057ce94.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. В Азербайджан прибыл министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан.Как отметили в ведомстве, он примет участие в 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится сегодня в Баку.В пресс-службе ведомства также сообщили, что трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе начнется в ближайшее часы.В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
азербайджан
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/11/276789968_49:0:1214:874_1920x0_80_0_0_8af50d9cb4aa32b0906855951ebd40ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, азербайджан, турция, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
грузия, политика, новости, азербайджан, турция, джуаншер бурчуладзе, министерство обороны грузии
Глава Минобороны Грузии прибыл в Баку
Он примет участие в 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится сегодня в Баку, сообщили в Минобороны АР
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
В Азербайджан прибыл министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Как отметили в ведомстве, он примет участие в 10-й трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, которая состоится сегодня в Баку.
"В рамках мероприятия, на встречах в двухстороннем и трехстороннем форматах планируется обсуждение перспектив развития совместного военного сотрудничества и ряда вопросов региональной безопасности", – сообщили в военном ведомстве.
В пресс-службе ведомства также сообщили, что трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе начнется в ближайшее часы.
В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.