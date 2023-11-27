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Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества
В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в сферах мира и безопасности в регионе, развития военного, военно-технического... 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T18:41+0400
2023-11-27T18:41+0400
2023-11-27T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Состоялась двусторонняя встреча министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова и его грузинского коллеги Джуаншера Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан.В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в сферах мира и безопасности в регионе, развития военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, провели обмен мнениями по повышению интенсивности совместных учений, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.Главы военных ведомств отметили, как и во многих других областях, отношения между двумя странами в военной сфере крепнут и развиваются.По итогам встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.Отметим, сегодня в Баку состоится 10-я трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, турция, министерство обороны грузии
грузия, политика, новости, азербайджан, джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, турция, министерство обороны грузии
Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества
В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в сферах мира и безопасности в регионе, развития военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
Состоялась двусторонняя встреча министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова и его грузинского коллеги Джуаншера Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан
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В ходе встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в сферах мира и безопасности в регионе, развития военного, военно-технического сотрудничества и военного образования, провели обмен мнениями по повышению интенсивности совместных учений, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Главы военных ведомств отметили, как и во многих других областях, отношения между двумя странами в военной сфере крепнут и развиваются.
По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, взаимные визиты и подобные встречи являются ярким примером взаимодействия на высоком уровне между государствами. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между странами, а также проведен подробный обмен мнениями по повышению интенсивности совместных учений.
По итогам встречи между министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.
Отметим, сегодня в Баку состоится 10-я трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.
В последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений. Министры еще раз отметили важность сотрудничества в трехстороннем формате, которое служит безопасности и стабильности в регионе.