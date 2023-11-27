https://sputnik-georgia.ru/20231127/284538101.html

Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает

Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает

Европейские страны, которые приятно проводили время под "американским зонтиком", который, как они думали, их защитит и прикроет "в случае чего", оказались... 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T19:21+0400

2023-11-27T19:21+0400

2023-11-27T20:00+0400

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На том же месте, но с разницей в год, 365 дней, 12 месяцев, главы внешнеполитических ведомств стран — членов Североатлантического альянса во вторник соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться, и уже в какой раз, сделать их совместное предприятие (нацеленное на войну с нами и, по-честному, в этой войне участвующее) прибыльным, то есть победительным, ничего в оном не меняя. Михаил Евграфович как в воду глядел. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Правда, год назад девиз встречи был таким: "Мы не можем позволить Путину победить", а сейчас он другой — как бы сделать так, чтобы нератификация Турцией (а еще и Венгрией) вступления Швеции в НАТО не смутила бы это высокое собрание и не подорвала бы его воинственный дух.Гром победы, раздавайся!Шумовой эффект обеспечен, вопрос в том, стоит ли за этой звуковой завесой что-то более серьезное.С одной стороны, разумеется, Швеция, решившая побежать, роняя когда-то нейтральные штаны, за военным блоком, для России может стать источником неких негативных последствий.С другой стороны, как именно и сколько шведы будут топтаться в прихожей организации, сегодня не может сказать никто. Поэтому у нас есть возможность и, самое главное, ресурсы, чтобы принять соответствующие меры.Но это — детали. Не детали, а суть того, что будет происходить, выглядит еще печальнее.Технику и вооружения на десятки миллиардов перещелкали, собственно, как и было нами обещано, все остальные декларации тоже, по большому счету, ушли в песок. В реальности, геополитической ли, военной ли, не осталось ничего, включая знаменитые 155-миллиметровые снаряды. Арсеналы пусты. Натовский стандарт и тут приказал долго жить. Во всех смыслах слова.Европейские страны, которые приятно проводили время под "американским зонтиком", который, как они думали, их защитит и прикроет "в случае чего", оказались голыми. Не в том смысле, что забыли одеться, а в том, что военной одежды, как и всего остального, просто не стало.Все-все, абсолютно все, что тяжким или легким трудом было создано, отправили, чтобы воевать с Россией. И?Если рассматривать ситуацию в этическом аспекте и по гамбургскому счету, то все случившееся можно назвать только провалом.А когда политики проваливаются, в расчетах ли, в неумении сдержать обещания или в проигранных сражениях и войнах, в том цивилизованном мире, к которому НАТО так любит себя относить, раньше их принято было отправлять в отставку.Или, как вариант более ранний, но очень исторически известный, заставить отречься от должностей (престолов) и удалиться в ссылку. Ну, есть остров Эльба как возможная релокация в качестве самого яркого примера.Но нет. Все останется по-прежнему.Выяснилось, что американский ВПК конкурентно выигрывает рынок торговли даже у европейских грандов, которые считали, что им нет преград. Ни в море, ни на суше. Обнаружилось и тут, что препятствия имеются, должных механизмов не существует и, как сообщает верный вестник глобалистов Politico, "бóльшая часть заказов все равно уходила американским компаниям".А как же восполнить европейские же арсеналы в таком случае? Не исключено, что вооружения придется покупать в США. Вы же в НАТО все? В НАТО. Калибр одинаковый, 155-миллиметровый? Разумеется.Ну а в чем тогда проблема, дорогой европейский блок? Там товар, а вы купец, а что деньги уйдут дяде Сэму — вас, кстати, Москва несколько раз предупреждала.Не послушали? Теперь это стало вашей проблемой и озабоченностью. А что до ваших планов и заявлений про то, что вы "не можете позволить Путину победить", то и тут вы проштрафились. И тут тоже проиграли. И это — не случайность, это ваша судьба. Рано или поздно вам придется это не только понять, но и с этим смириться.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, аналитика, новости, европа, швеция, украина, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины