https://sputnik-georgia.ru/20231127/festival-gandagana-novaya-osennyaya-traditsiya-v-batumi---video-284527169.html
Фестиваль "Гандагана": новая осенняя традиция в Батуми – видео
Фестиваль "Гандагана": новая осенняя традиция в Батуми – видео
Фестиваль сельского туризма под названием "Гандагана" состоялся в Батуми. Мероприятие проходило в центре курортного города на площади Европы 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T13:55+0400
2023-11-27T13:55+0400
2023-11-27T13:56+0400
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Гости фестиваля могли познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслами горной Аджарии. Оформление фестиваля было поручено известному грузинскому флористу Зурабу Шеварднадзе. Так в Батуми прошли последние теплые дни ноября. Гостей мероприятия также развлекали различными конкурсами, выступлениями грузинских музыкантов. Фестиваль сельского туризма "Гандгана", который посетили тысячи гостей, проводится в Батуми с 2015 года.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, фестиваль, фестивали, туризм в грузии, видео
Фестиваль "Гандагана": новая осенняя традиция в Батуми – видео
13:55 27.11.2023 (обновлено: 13:56 27.11.2023)
Фестиваль сельского туризма под названием "Гандагана" состоялся в Батуми. Мероприятие проходило в центре курортного города на площади Европы
Гости фестиваля могли познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслами горной Аджарии. Оформление фестиваля было поручено известному грузинскому флористу Зурабу Шеварднадзе. Так в Батуми прошли последние теплые дни ноября.
Гостей мероприятия также развлекали различными конкурсами, выступлениями грузинских музыкантов. Фестиваль сельского туризма "Гандгана", который посетили тысячи гостей, проводится в Батуми с 2015 года.