https://sputnik-georgia.ru/20231127/festival-gandagana-novaya-osennyaya-traditsiya-v-batumi---video-284527169.html

Фестиваль "Гандагана": новая осенняя традиция в Батуми – видео

Фестиваль "Гандагана": новая осенняя традиция в Батуми – видео

Фестиваль сельского туризма под названием "Гандагана" состоялся в Батуми. Мероприятие проходило в центре курортного города на площади Европы 27.11.2023, Sputnik Грузия

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Гости фестиваля могли познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслами горной Аджарии. Оформление фестиваля было поручено известному грузинскому флористу Зурабу Шеварднадзе. Так в Батуми прошли последние теплые дни ноября. Гостей мероприятия также развлекали различными конкурсами, выступлениями грузинских музыкантов. Фестиваль сельского туризма "Гандгана", который посетили тысячи гостей, проводится в Батуми с 2015 года.

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