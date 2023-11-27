https://sputnik-georgia.ru/20231127/gruzinskiy-professor-nazval-edinstvennyy-sposob-zaschity-ot-grippa-284534352.html

Грузинский профессор назвал единственный способ защиты от заражения гриппом

Грузинский профессор назвал единственный способ защиты от заражения гриппом

В Грузии доступны два вида вакцин от гриппа – голландская и французская 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T16:54+0400

2023-11-27T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Вакцинация против гриппа является единственной реальной возможностью защититься от заболевания, заявил руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе. Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По словам Чхаидзе, в Грузии также доступна французская вакцина, и оба варианта качественные.Профессор призвал всех людей, входящих в группу риска, сделать вакцину против гриппа. Вакцинироваться от гриппа в Грузии могут все граждане в возрасте от шести месяцев.Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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