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Грузия отметит получение статуса страны-кандидата в ЕС праздничным концертом – премьер
Грузия отметит получение статуса страны-кандидата в ЕС праздничным концертом – премьер
Еврокомиссия рекомендовала присвоить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T14:43+0400
2023-11-27T14:43+0400
2023-11-27T14:57+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение провести праздничный концерт 14 или 15 декабря после присвоения стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Премьер не уточни место проведения торжества. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия отметит получение статуса страны-кандидата в ЕС праздничным концертом – премьер
14:43 27.11.2023 (обновлено: 14:57 27.11.2023)
Еврокомиссия рекомендовала присвоить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение провести праздничный концерт 14 или 15 декабря после присвоения стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
"В зависимости от того, когда будет принято решение о статусе кандидата, 14 или 15 декабря мы хотим провести общенародный национальный праздник и вместе отпраздновать эту историческую победу, результат работы нашей страны и народа, нашей власти, нашего правительства", – сказал премьер-министр.
Премьер не уточни место проведения торжества.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.