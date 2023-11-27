https://sputnik-georgia.ru/20231127/gruziya-otmetit-poluchenie-statusa-strany-kandidata-v-es-prazdnichnym-kontsertom---premer-284528755.html

Грузия отметит получение статуса страны-кандидата в ЕС праздничным концертом – премьер

Грузия отметит получение статуса страны-кандидата в ЕС праздничным концертом – премьер

Еврокомиссия рекомендовала присвоить Грузии статус страны-кандидата на вступление в ЕС 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T14:43+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение провести праздничный концерт 14 или 15 декабря после присвоения стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Премьер не уточни место проведения торжества. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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