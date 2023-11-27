https://sputnik-georgia.ru/20231127/koronavirus-ischez-v-gruzii-za-poslednie-dve-nedeli-ne-vyyavili-ni-odnogo-sluchaya-284531706.html

Коронавирус исчез? В Грузии за последние две недели не выявили ни одного случая

Коронавирус исчез? В Грузии за последние две недели не выявили ни одного случая

Специалист призывает соблюдать элементарные правила гигиены для того, чтобы избежать заболевания 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T15:50+0400

2023-11-27T15:50+0400

2023-11-27T16:07+0400

общество

грузия

новости

иване чхаидзе

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281171369_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_85afaeb3213af7ce3c9c1d984de4da1d.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 в Грузии не были выявлены в течение последних двух недель, однако это не означает, что заболевание исчезло, заявил на пресс-конференции руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе.Согласно официальным данным, 24 ноября в мире было зафиксировано всего 15 тысяч случаев, в то время как был период, когда только в Грузии выявляли по 26 тысяч случаев коронавируса в день, сообщил специалист.В ближайшее время нет опасности активизации, появления новой мутации этого вируса, отметил он. Несмотря на это, врач призывает соблюдать элементарные правила гигиены: носить медицинские маски в общественном транспорте и закрытых пространствах, часто мыть руки. Чхаидзе отметил, что в Грузии на данный момент нет вакцины против коронавируса, исходя из того, что в стране единичные случаи заболевания. Они не создают угрозу системе здравоохранения, и по этой причине Минздрав не завозит вакцину и не призывает население вакцинироваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, иване чхаидзе, минздрав