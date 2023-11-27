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Коронавирус исчез? В Грузии за последние две недели не выявили ни одного случая
Коронавирус исчез? В Грузии за последние две недели не выявили ни одного случая
Специалист призывает соблюдать элементарные правила гигиены для того, чтобы избежать заболевания 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T15:50+0400
2023-11-27T15:50+0400
2023-11-27T16:07+0400
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грузия
новости
иване чхаидзе
минздрав
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 в Грузии не были выявлены в течение последних двух недель, однако это не означает, что заболевание исчезло, заявил на пресс-конференции руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе.Согласно официальным данным, 24 ноября в мире было зафиксировано всего 15 тысяч случаев, в то время как был период, когда только в Грузии выявляли по 26 тысяч случаев коронавируса в день, сообщил специалист.В ближайшее время нет опасности активизации, появления новой мутации этого вируса, отметил он. Несмотря на это, врач призывает соблюдать элементарные правила гигиены: носить медицинские маски в общественном транспорте и закрытых пространствах, часто мыть руки. Чхаидзе отметил, что в Грузии на данный момент нет вакцины против коронавируса, исходя из того, что в стране единичные случаи заболевания. Они не создают угрозу системе здравоохранения, и по этой причине Минздрав не завозит вакцину и не призывает население вакцинироваться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, минздрав
общество, грузия, новости, иване чхаидзе, минздрав
Коронавирус исчез? В Грузии за последние две недели не выявили ни одного случая
15:50 27.11.2023 (обновлено: 16:07 27.11.2023)
Специалист призывает соблюдать элементарные правила гигиены для того, чтобы избежать заболевания
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Лабораторно подтвержденные случаи коронавируса COVID-19 в Грузии не были выявлены в течение последних двух недель, однако это не означает, что заболевание исчезло, заявил на пресс-конференции руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе.
Согласно официальным данным, 24 ноября в мире было зафиксировано всего 15 тысяч случаев, в то время как был период, когда только в Грузии выявляли по 26 тысяч случаев коронавируса в день, сообщил специалист.
"В течение последних двух недель в стране не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Это не означает, что его нет, просто случаев очень мало", – заявил Чхаидзе.
В ближайшее время нет опасности активизации, появления новой мутации этого вируса, отметил он.
Несмотря на это, врач призывает соблюдать элементарные правила гигиены: носить медицинские маски в общественном транспорте и закрытых пространствах, часто мыть руки.
Чхаидзе отметил, что в Грузии на данный момент нет вакцины против коронавируса, исходя из того, что в стране единичные случаи заболевания. Они не создают угрозу системе здравоохранения, и по этой причине Минздрав не завозит вакцину и не призывает население вакцинироваться.