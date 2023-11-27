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Мемориальную доску в честь Арама Хачатуряна открыли в Тбилиси

Мемориальную доску в честь Арама Хачатуряна открыли в Тбилиси

Открытие мемориальной доски знаменитому композитору является еще одним символом дружбы между грузинским и армянским народами, заявил председатель сакребуло... 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Мемориальную доску в честь армянского композитора, дирижера Арама Хачатуряна установили на одном из домов в Тбилиси. Вопрос об установлении мемориальной доски обсуждался комиссией по образованию и культуре Тбилисского городского совета и была дана положительную рекомендацию. Доска была установлена на доме по улице Узнадзе №93, где в 1906-1922 годах жил Арам Хачатурян. На открытии присутствовали председатель Тбилисского городского совета Георгий Ткемаладзе и посол Армении в Грузии Ашот Смбатян. Посол Армении Ашот Смбатян в своем выступлении коснулся армяно-грузинских отношений и отметил, что сегодняшнее событие важно как для Армении, так и для Грузии. Композитор, дирижер и педагог Арам Ильич Хачатурян родился 6 июня 1903 года в Грузии, в селе Коджори. Детство и юношеские годы провел в старом Тифлисе. Происходил из армянской семьи. Отец – Илья (Егия) Восканович Хачатурян – работал переплетчиком, мать – Кумаш Саркисовна Хачатурян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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