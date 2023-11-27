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Мемориальную доску в честь Арама Хачатуряна открыли в Тбилиси
Мемориальную доску в честь Арама Хачатуряна открыли в Тбилиси
Открытие мемориальной доски знаменитому композитору является еще одним символом дружбы между грузинским и армянским народами, заявил председатель сакребуло... 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T22:04+0400
2023-11-27T22:04+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Мемориальную доску в честь армянского композитора, дирижера Арама Хачатуряна установили на одном из домов в Тбилиси. Вопрос об установлении мемориальной доски обсуждался комиссией по образованию и культуре Тбилисского городского совета и была дана положительную рекомендацию. Доска была установлена на доме по улице Узнадзе №93, где в 1906-1922 годах жил Арам Хачатурян. На открытии присутствовали председатель Тбилисского городского совета Георгий Ткемаладзе и посол Армении в Грузии Ашот Смбатян. Посол Армении Ашот Смбатян в своем выступлении коснулся армяно-грузинских отношений и отметил, что сегодняшнее событие важно как для Армении, так и для Грузии. Композитор, дирижер и педагог Арам Ильич Хачатурян родился 6 июня 1903 года в Грузии, в селе Коджори. Детство и юношеские годы провел в старом Тифлисе. Происходил из армянской семьи. Отец – Илья (Егия) Восканович Хачатурян – работал переплетчиком, мать – Кумаш Саркисовна Хачатурян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, армения, грузино-армянские отношения
Мемориальную доску в честь Арама Хачатуряна открыли в Тбилиси
22:04 27.11.2023 (обновлено: 22:35 27.11.2023)
Открытие мемориальной доски знаменитому композитору является еще одним символом дружбы между грузинским и армянским народами, заявил председатель сакребуло столицы
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Мемориальную доску в честь армянского композитора, дирижера Арама Хачатуряна установили на одном из домов в Тбилиси.
Вопрос об установлении мемориальной доски обсуждался комиссией по образованию и культуре Тбилисского городского совета и была дана положительную рекомендацию.
Доска была установлена на доме по улице Узнадзе №93, где в 1906-1922 годах жил Арам Хачатурян.
На открытии присутствовали председатель Тбилисского городского совета Георгий Ткемаладзе и посол Армении в Грузии Ашот Смбатян.
Председатель Тбилисского сакребуло (горсовета) Георгий Ткемаладзе рассказал о многовековой дружбе между грузинским и армянским народами и заявил, что открытие мемориальной доски знаменитому композитору является еще одним символом этой дружбы.
Посол Армении Ашот Смбатян в своем выступлении коснулся армяно-грузинских отношений и отметил, что сегодняшнее событие важно как для Армении, так и для Грузии.
"Сегодня мы открыли мемориальную доску известному композитору Араму Хачатуряну на здании, где он провел свои годы молодости. Творчество Арама Хачатуряна заняло свое место в истории мировой культуры, хотя первые шаги творчества были сделаны в Тбилиси. Поэтому сегодняшнее событие очень важно для нас. Хочу поблагодарить Тбилисский городской совет за поддержку этой инициативы", – сказал Ашот Смбатян.
Композитор, дирижер и педагог Арам Ильич Хачатурян родился 6 июня 1903 года в Грузии, в селе Коджори. Детство и юношеские годы провел в старом Тифлисе.
Происходил из армянской семьи. Отец – Илья (Егия) Восканович Хачатурян – работал переплетчиком, мать – Кумаш Саркисовна Хачатурян.