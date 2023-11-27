https://sputnik-georgia.ru/20231127/narodnye-primety-na-gurev-den-chto-nelzya-delat-28-noyabrya-284528124.html

Народные приметы на Гурьев день: что нельзя делать 28 ноября?

Народные приметы на Гурьев день: что нельзя делать 28 ноября?

Православная церковь 28 ноября поминает исповедника Гурия и других, которого подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили за отказ поклониться языческим... 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T14:25+0400

2023-11-27T14:25+0400

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В народном календаре 28 ноября называют Гурьев день, так как святого Гурия считали покровителем семейного очага, и их хранительниц – женщин. О народных приметах на Гурьев день, что нельзя делать 28 ноября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Гурьев день делать в доме уборку вечером – может пристать нечистая сила, которая весь год будет мешать счастливой жизни. Поэтому навести порядок в доме лучше с утра. Нельзя жадничать и отказывать в Гурьев день в помощи нуждающимся – по приметам можно самому оказаться в трудной ситуации. В Гурьев день нельзя жаловаться на жизнь и плакать – это плохая примета, ситуацию слезами не облегчить. Нельзя в Гурьев день ругаться, распускать слухи и сплетничать – по приметам все плохое бумерангом может вернуться. С 28 ноября начинается православный Рождественский пост, следовательно, венчаться, праздновать свадьбу или другое шумное застолье в Гурьев день нельзя. Народные приметы По народным приметам снег, выпавший в Гурьев день, не растает до весны, а ветер, подувший 28 ноября, не стихнет до 19 декабря. Май месяц ожидается дождливый и пасмурный, если в Гурьев день тепло и пасмурно, а если солнечно, но прохладно – это верная примета, что начало лета также будет прохладным. Есть примета, что сильный мороз в Гурьев день может изгнать злых духов, а много снега 28 ноября обещает богатый урожай зерновых. Попариться в бане в Гурьев день – хорошая примета, обещающая крепкое здоровье на весь год. По народным приметам сны, увиденные в ночь с 27 на 28 ноября, сбудутся в течение месяца. Материал подготовлен на основе открытых источников

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