https://sputnik-georgia.ru/20231127/naskolko-rasprostranen-virus-grippa-v-gruzii-i-kogda-zhdat-pika-284529123.html

Насколько распространен вирус гриппа в Грузии и когда ждать пика?

Насколько распространен вирус гриппа в Грузии и когда ждать пика?

Рост случаев заболевания гриппом увеличится после наступления холодов в Грузии, считает специалист 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T15:03+0400

2023-11-27T15:03+0400

2023-11-27T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Циркуляция вируса гриппа в ноябре 2023 года в три-четыре раза меньше, чем это было в прошлом году, заявил на пресс-конференции руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации, профессор Иване Чхаидзе. На 100 тысяч населения количество подтвержденных случаев заболевания гриппом за последнюю неделю достигает 12 тысяч, тогда, когда ровно год назад данное количество достигало 47 тысяч, сообщил специалист. Между тем это не означает, что случаи гриппа в Грузии не будут увеличиваться, отметил он. Предположительно, рост случаев ожидается вслед за похолоданием в стране, считает профессор. В течение последней недели в Грузии в основном циркулировали риновирус, вирус парагриппа и так называемый старый коронавирус, который в основном может вызвать симптомы, похожие на простуду. Еще две недели назад были выявлены и случаи гриппа, и коронавируса. Чхаидзе подчеркнул, что медики ожидают роста случаев в декабре-феврале. Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября.В 2022 году частота распространения респираторных инфекций в Грузии была стабильна и соответствовала среднесезонной статистике. Наиболее распространенными респираторными инфекциями были грипп А (в основном подтипы Н1 и Н3), респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, риновирусы и вирусы парагриппа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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