https://sputnik-georgia.ru/20231127/ogromnye-volny-obrushilis-na-kobuleti-silnyy-shtorm-na-chernom-more---video-284533927.html

Огромные волны обрушились на Кобулети: сильный шторм на Черном море – видео

Огромные волны обрушились на Кобулети: сильный шторм на Черном море – видео

Восьмибалльный шторм и ураганный ветер нанесли большой ущерб прибрежной инфраструктуре в населенных пунктах на Черноморском побережье Грузии. Смотрите видео... 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T16:30+0400

2023-11-27T16:30+0400

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От волн и сильного ветра пострадали курортные города Батуми и Кобулети, а также портовый город Поти. Властями ведутся работы по ликвидации последствий шторма.

черноморский регион

черное море

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