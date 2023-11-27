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Огромные волны обрушились на Кобулети: сильный шторм на Черном море – видео
Огромные волны обрушились на Кобулети: сильный шторм на Черном море – видео
Восьмибалльный шторм и ураганный ветер нанесли большой ущерб прибрежной инфраструктуре в населенных пунктах на Черноморском побережье Грузии. Смотрите видео... 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T16:30+0400
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От волн и сильного ветра пострадали курортные города Батуми и Кобулети, а также портовый город Поти. Властями ведутся работы по ликвидации последствий шторма.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шторм, шторм в кобулети, шторм в батуми, стихийное бедствие, черноморские курорты грузии, черноморский регион, черное море, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, шторм, шторм в кобулети, шторм в батуми, стихийное бедствие, черноморские курорты грузии, черноморский регион, черное море, видео
Огромные волны обрушились на Кобулети: сильный шторм на Черном море – видео
16:30 27.11.2023 (обновлено: 16:39 27.11.2023)
Восьмибалльный шторм и ураганный ветер нанесли большой ущерб прибрежной инфраструктуре в населенных пунктах на Черноморском побережье Грузии. Смотрите видео Sputnik Грузия с места бедствия
От волн и сильного ветра пострадали курортные города Батуми и Кобулети, а также портовый город Поти. Властями ведутся работы по ликвидации последствий шторма.