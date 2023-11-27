https://sputnik-georgia.ru/20231127/pravoslavnyy-rozhdestvenskiy-post-2023-chto-nelzya-delat-pravila-posta-284518753.html

Православный Рождественский пост 2023: что нельзя делать, правила поста

Православный Рождественский пост 2023: что нельзя делать, правила поста

Православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября – последний многодневный пост 2023 года, который длиться 40 дней, готовит верующих к Рождеству... 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T11:52+0400

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религия

справки

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Что нельзя делать в православный Рождественский пост и какие правила нужно соблюдать в этот период, читайте в Sputnik Грузия. Правила Рождественского поста Православный Рождественский Пост не такой строгий, как Великий и Успенский – верующие их соблюдают перед Воскрешением Христовым и Успением Богородицы. В период поста по монастырскому уставу нельзя кушать мясные и молочные продукты, однако в определенные дни разрешается есть рыбу и морепродукты. Верующие по церковным правилам перед тем, как начать пост, должны исповедоваться и получить благословение духовного отца. Правила православного Рождественского поста предусматривают, в первую очередь, духовную подготовку православных к празднику Рождества Христова. Соблюдающие пост ограничивают себя в это время в пище и развлечениях, а также следуют моральным нормам. По правилам православного Рождественского поста, верующие, в первую очередь, должны очистить душу и помыслы, то есть ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. Важно также во время православного Рождественского поста делать добрые дела, без которых пост теряет смысл. Если соблюдать все правила поста, верующий по каким-либо причинам не может, он может себя ограничить в других вещах. К примеру, не пользоваться соцсетями в Интернете или не смотреть в пост развлекательные передачи. Что нельзя делать В православный Рождественский пост нельзя участвовать в шумных вечеринках и напиваться – во время поста в календарные выходные и церковные праздники можно выпить до 200 мл вина или 400 мл пива. Нельзя в православный Рождественский пост хвалиться, держаться высокомерно и поучать других. Также нельзя в пост ссориться, раздражаться и делать больно родным и близким. По церковным правилам нельзя во время Рождественского поста венчаться, поэтому церковнослужители рекомендуют планировать свадьбу до начала поста или после его завершения. Материал подготовлен на основе открытых источников

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