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Православный Рождественский пост 2023: что нельзя делать, правила поста
Православный Рождественский пост 2023: что нельзя делать, правила поста
Православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября – последний многодневный пост 2023 года, который длиться 40 дней, готовит верующих к Рождеству... 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T11:52+0400
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религия
справки
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Что нельзя делать в православный Рождественский пост и какие правила нужно соблюдать в этот период, читайте в Sputnik Грузия. Правила Рождественского поста Православный Рождественский Пост не такой строгий, как Великий и Успенский – верующие их соблюдают перед Воскрешением Христовым и Успением Богородицы. В период поста по монастырскому уставу нельзя кушать мясные и молочные продукты, однако в определенные дни разрешается есть рыбу и морепродукты. Верующие по церковным правилам перед тем, как начать пост, должны исповедоваться и получить благословение духовного отца. Правила православного Рождественского поста предусматривают, в первую очередь, духовную подготовку православных к празднику Рождества Христова. Соблюдающие пост ограничивают себя в это время в пище и развлечениях, а также следуют моральным нормам. По правилам православного Рождественского поста, верующие, в первую очередь, должны очистить душу и помыслы, то есть ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. Важно также во время православного Рождественского поста делать добрые дела, без которых пост теряет смысл. Если соблюдать все правила поста, верующий по каким-либо причинам не может, он может себя ограничить в других вещах. К примеру, не пользоваться соцсетями в Интернете или не смотреть в пост развлекательные передачи. Что нельзя делать В православный Рождественский пост нельзя участвовать в шумных вечеринках и напиваться – во время поста в календарные выходные и церковные праздники можно выпить до 200 мл вина или 400 мл пива. Нельзя в православный Рождественский пост хвалиться, держаться высокомерно и поучать других. Также нельзя в пост ссориться, раздражаться и делать больно родным и близким. По церковным правилам нельзя во время Рождественского поста венчаться, поэтому церковнослужители рекомендуют планировать свадьбу до начала поста или после его завершения. Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки
религия , справки

Православный Рождественский пост 2023: что нельзя делать, правила поста

11:52 27.11.2023 (обновлено: 12:01 27.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerРождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Православный Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября – последний многодневный пост 2023 года, который длиться 40 дней, готовит верующих к Рождеству Христову
Что нельзя делать в православный Рождественский пост и какие правила нужно соблюдать в этот период, читайте в Sputnik Грузия.

Правила Рождественского поста

Православный Рождественский Пост не такой строгий, как Великий и Успенский – верующие их соблюдают перед Воскрешением Христовым и Успением Богородицы.
В период поста по монастырскому уставу нельзя кушать мясные и молочные продукты, однако в определенные дни разрешается есть рыбу и морепродукты.
Верующие по церковным правилам перед тем, как начать пост, должны исповедоваться и получить благословение духовного отца.
Правила православного Рождественского поста предусматривают, в первую очередь, духовную подготовку православных к празднику Рождества Христова. Соблюдающие пост ограничивают себя в это время в пище и развлечениях, а также следуют моральным нормам.
По правилам православного Рождественского поста, верующие, в первую очередь, должны очистить душу и помыслы, то есть ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы. Важно также во время православного Рождественского поста делать добрые дела, без которых пост теряет смысл.
Если соблюдать все правила поста, верующий по каким-либо причинам не может, он может себя ограничить в других вещах. К примеру, не пользоваться соцсетями в Интернете или не смотреть в пост развлекательные передачи.

Что нельзя делать

В православный Рождественский пост нельзя участвовать в шумных вечеринках и напиваться – во время поста в календарные выходные и церковные праздники можно выпить до 200 мл вина или 400 мл пива.
Нельзя в православный Рождественский пост хвалиться, держаться высокомерно и поучать других. Также нельзя в пост ссориться, раздражаться и делать больно родным и близким.
По церковным правилам нельзя во время Рождественского поста венчаться, поэтому церковнослужители рекомендуют планировать свадьбу до начала поста или после его завершения.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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