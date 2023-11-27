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Рождественский пост 2023-2024: что можно есть по дням

Рождественский пост 2023-2024: что можно есть по дням

Рождественский пост –:последний из четырех многодневных постов в году, установленных православной церковью. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в... 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T20:00+0400

2023-11-27T20:00+0400

2023-11-27T20:00+0400

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религия

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Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей, как и Великий пост.В Рождественский пост правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты – во время поста по монастырскому уставу нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4 декабря, в 2023-м выпадает на понедельник – значит, кушать рыбу можно.Рыбу можно есть и в день памяти святого Николая Чудотворца (19 декабря), который в 2023-м выпадает на вторник.Для мирян допускаются определенные послабления – употреблять рыбные продукты они могут также по вторникам и четвергам.Рождественский пост усиливается в последнюю неделю – в эти дни нельзя есть даже рыбу.Самый строгий день поста – суббота, 6 января, Сочельник, канун Рождества. До первой звезды принято полностью отказываться от еды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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