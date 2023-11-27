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Рождественский пост 2023-2024: календарь поста, что можно и нельзя есть

Рождественский пост 2023-2024: календарь поста, что можно и нельзя есть

Рождественский пост у православных, по церковному календарю, длиться с 28 ноября по 6 января включительно - в этот период верующие очищают себя молитвой... 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T21:13+0400

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Что можно и нельзя есть в православный Рождественский пост - календарь питания по дням, читайте в Sputnik Грузия. Что можно и нельзя есть Правила воздержания в питании в Рождественский пост, определенные православной церковью, не так строги, как в Великий и Успенский - в пост нельзя кушать яйца, мясные и молочные продукты. Верующие, соблюдающие пост, разнообразить свое питание могут овощами, фруктами, грибами, ягодами, кашами, зеленью, сухарями, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими постными продуктами. В определенные дни также можно кушать рыбу и морепродукты. В православный Рождественский пост можно есть сырые, вареные, запеченные, тушеные и соленые блюда - супы, салаты, рагу, вареники, запеканки, соленья, пироги и другую постную выпечку, а также консервированные овощи и фрукты, морсы, соки, кисели и чай. По строгости есть пять степеней поста: полный отказ от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные дни, чем установлено церковью, можно с благословения священника. Календарь питания По понедельникам в православный Рождественский пост монастырским уставом разрешена горячая пища, без масла. В такие дни можно кушать различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее. По вторникам и четвергам можно есть пищу с маслом. То есть можно приготовить различные супы, пловы, постные котлеты, салаты и так далее. Кстати, определенные послабления допускаются для мирян – по вторникам и четвергам, соблюдающие пост, могут включить в питание рыбные продукты. В среду и пятницу, по монастырскому уставу положено сухоядение – это самые строгие дни православного Рождественского поста, когда можно есть сырую, термически необработанную пищу. По субботам и воскресеньям в православный Рождественский пост можно кушать блюда, заправленные постным маслом, и рыбу, и даже выпить немного вина. Так что питание в выходные дни может быть очень разнообразным. В православный Рождественский пост рыбу можно также кушать в церковные праздники и в дни памяти великих святых, если они не выпадают на среду и пятницу. Так, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который по православному церковному календарю ежегодно празднуют 4 декабря в 2023-м выпадает на понедельник, значит кушать рыбу можно. Рыбу можно есть и в день памяти Святого Николая Чудотворца (19 декабря), который в 2023-м выпадает на вторник. В последнюю неделю со 2 по 6 января Рождественский пост у православных становится более строгим – даже рыбу в эти дни есть нельзя. Канун Рождества, 6 января - самый строгий день Рождественского поста. Многие, соблюдающие пост, до первой звезды полностью от пищи отказываться, а вечером едят сладкую кашу, которую готовят из целых зерен пшеницы с добавлением меда, изюма и орехов. Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников, рождество