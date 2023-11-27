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С кем сыграет сборная Грузии по баскетболу за путевку на Олимпиаду в Париже
С кем сыграет сборная Грузии по баскетболу за путевку на Олимпиаду в Париже
При жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой 27.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет в отборочном турнире для попадания на Олимпийские Игры в Париже летом 2024 года в одной группе с командами Латвии и Филиппин в Риге. ФИБА во время жеребьевки разделила 24 команды для участия в четырех мини-квалификационных турнирах, каждый из которых пройдет в разных странах – в Испании, Греции, Латвии и Поуэрто-Рико. На каждом из турниров будет разыграно по одной путевке на Игры. На каждом из четырех турниров сборные разбиты на две группы (A и B). Таким образом, при жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой. Впервые в истории сборная Грузии по баскетболу сыграет в числе 16 лучших команд на ЧМ >>Отборочный турнир в каждой из групп пройдет со 2 по 7 июля. После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх. Таким образом, сборная Грузии должна выйти из группы А и встретиться с командой из группы В. В случае победы в финале грузинские спортсмены сыграют на Олимпийских играх. Все группы: Валенсия (Испания) Рига (Латвия) Пирей (Греция) Пуэрто-Рико Летние Олимпийские игры 2024 примет Париж с 26 июля по 11 августа 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, фиба, латвия, париж, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, олимпийские игры
спорт, грузия, новости, фиба, латвия, париж, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, олимпийские игры
С кем сыграет сборная Грузии по баскетболу за путевку на Олимпиаду в Париже
23:53 27.11.2023 (обновлено: 23:58 27.11.2023)
При жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет в отборочном турнире для попадания на Олимпийские Игры в Париже летом 2024 года в одной группе с командами Латвии и Филиппин в Риге.
ФИБА во время жеребьевки разделила 24 команды для участия в четырех мини-квалификационных турнирах, каждый из которых пройдет в разных странах – в Испании, Греции, Латвии и Поуэрто-Рико. На каждом из турниров будет разыграно по одной путевке на Игры.
На каждом из четырех турниров сборные разбиты на две группы (A и B). Таким образом, при жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой.
Отборочный турнир в каждой из групп пройдет со 2 по 7 июля. После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх.
Таким образом, сборная Грузии должна выйти из группы А и встретиться с командой из группы В. В случае победы в финале грузинские спортсмены сыграют на Олимпийских играх.
Группа А: Испания, Ангола, Ливан.
Группа B: Польша, Финляндия, Багамы.
Группа А: Латвия, Грузия, Филиппины.
Группа B: Бразилия, Черногория, Камерун.
Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия.
Группа B: Греция, Доминиканская Республика,
Группа А: Литва, Мексика, Кот д'Ивуар.
Группа B: Пуэрто-Рико, Италия, Бахрейн.
Летние Олимпийские игры 2024 примет Париж с 26 июля по 11 августа 2024 года.