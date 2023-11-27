https://sputnik-georgia.ru/20231127/sbornaya-gruzii-po-futbolu--samaya-dorogaya-komanda-pley-off-diviziona-s-ligi-natsiy-284514957.html

Сборная Грузии по футболу – самая дорогая команда плей-офф дивизиона С Лиги наций

Сборная Грузии по футболу – самая дорогая команда плей-офф дивизиона С Лиги наций

Общая рыночная стоимость игроков сборной Грузии, вышедшей в полуфинал, составляет 155,7 миллиона евро 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя— Sputnik. Сборная Грузии самая дорогая среди команд, которые борются за попадание на Евро-2024 через полуфинал дивизион С Лиги наций, сообщает немецкий Transfermarkt. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии в октябре достигла 154 миллионов евро и это своего рода рекорд. "Трансфермаркт" начал оценивать игроков и команды с 2000 года. До этого в графе "сборная Грузии" эта сумма в среднем колебалась от 30 до 55 миллионов евро. Общая рыночная стоимость игроков сборной Грузии, вышедшей в полуфинал, составляет 155,7 миллиона евро. На втором месте находится сборная Греции, состав которой оценивается в 148,5 миллиона евро. На третьем месте соперник сборной Грузии по полуфиналу Люксембург – 30,9 миллиона, а на последнем месте Казахстан – 21,48 миллиона. Сборная Грузии 21 марта 2024 года в полуфинале плей-офф примет Люксембург, а Греция примет Казахстан. Финал состоится 26 марта в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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