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Ситуация на дорогах Грузии – где действует ограничение?
Ситуация на дорогах Грузии – где действует ограничение?
Из-за сильного снегопада автомобили с прицепом и полуприцепом не могут передвигаться по некоторым дорогам в регионах Грузии 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T13:45+0400
2023-11-27T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Непогода создала проблемы автомобилистам в регионе Имерети, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.Так, из-за сильного снегопада движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на 3-52 км участка дороги (перевал Накерала) внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури и на дороге Сачхере (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали. На отдельных участках дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Из-за снегопада и низкой температуры на 1-40 км участка данной дороги введены ограничения. Для остального вида автотранспорта движение свободное. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 27-28 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, кутаиси, департамент автомобильных дорог, имерети
погода, грузия, новости, кутаиси, департамент автомобильных дорог, имерети
Ситуация на дорогах Грузии – где действует ограничение?
13:45 27.11.2023 (обновлено: 14:10 27.11.2023)
Из-за сильного снегопада автомобили с прицепом и полуприцепом не могут передвигаться по некоторым дорогам в регионах Грузии
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Непогода создала проблемы автомобилистам в регионе Имерети, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии.
Так, из-за сильного снегопада движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на 3-52 км участка дороги (перевал Накерала) внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета) - Ткибули - Амбролаури и на дороге Сачхере (Сареки) - Узунта - Шкмери - Зудали.
На отдельных участках дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Из-за снегопада и низкой температуры на 1-40 км участка данной дороги введены ограничения. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 27-28 ноября.