https://sputnik-georgia.ru/20231127/spasateli-prizvali-zhiteley-primorskikh-regionov-gruzii-k-ostorozhnosti-284532888.html

Спасатели призвали жителей приморских регионов Грузии к осторожности

Спасатели призвали жителей приморских регионов Грузии к осторожности

По прогнозам синоптиков, непогода, семи-восьмибалльный шторм, снег в горных регионах, сильный ветер и дождь в Грузии продлятся до 29 ноября 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T16:12+0400

2023-11-27T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призывает граждан, особенно жителей приморских регионов, к осторожности из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба. По прогнозам синоптиков, непогода, семи-восьмибалльный шторм, снег в горных регионах, сильный ветер и дождь в Грузии продлятся до 29 ноября. "Призываем население, особенно граждан, находящихся в приморских регионах, воздержаться от перемещения вблизи береговой линии из-за шторма и непогоды", – говорится в сообщении. Из-за сильного ветра, обильных осадков и шторма в разных регионах Грузии мобилизованы сотрудники ЧС, департамента патрульной и криминальной полиции. В чрезвычайном режиме в пределах своей компетенции также работают представители местных муниципалитетов. В Батуми, Кобулети (АР Аджария) и Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) с утра борются с последствиями шторма и сильного ветра. Повреждена прибрежная инфраструктура, затоплены улицы, сорваны крыши с нескольких многоэтажных домов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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