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Спасатели призвали жителей приморских регионов Грузии к осторожности
Спасатели призвали жителей приморских регионов Грузии к осторожности
По прогнозам синоптиков, непогода, семи-восьмибалльный шторм, снег в горных регионах, сильный ветер и дождь в Грузии продлятся до 29 ноября 27.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призывает граждан, особенно жителей приморских регионов, к осторожности из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба. По прогнозам синоптиков, непогода, семи-восьмибалльный шторм, снег в горных регионах, сильный ветер и дождь в Грузии продлятся до 29 ноября. "Призываем население, особенно граждан, находящихся в приморских регионах, воздержаться от перемещения вблизи береговой линии из-за шторма и непогоды", – говорится в сообщении. Из-за сильного ветра, обильных осадков и шторма в разных регионах Грузии мобилизованы сотрудники ЧС, департамента патрульной и криминальной полиции. В чрезвычайном режиме в пределах своей компетенции также работают представители местных муниципалитетов. В Батуми, Кобулети (АР Аджария) и Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) с утра борются с последствиями шторма и сильного ветра. Повреждена прибрежная инфраструктура, затоплены улицы, сорваны крыши с нескольких многоэтажных домов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, новости, грузия, батуми, кобулети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
погода, новости, грузия, батуми, кобулети, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Спасатели призвали жителей приморских регионов Грузии к осторожности

16:12 27.11.2023 (обновлено: 16:13 27.11.2023)
© Batumi City HallПоследствия ураганного ветра и шторма в Батуми на бульваре
Последствия ураганного ветра и шторма в Батуми на бульваре - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2023
© Batumi City Hall
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По прогнозам синоптиков, непогода, семи-восьмибалльный шторм, снег в горных регионах, сильный ветер и дождь в Грузии продлятся до 29 ноября
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призывает граждан, особенно жителей приморских регионов, к осторожности из-за ухудшения погоды, сообщает пресс-служба.
По прогнозам синоптиков, непогода, семи-восьмибалльный шторм, снег в горных регионах, сильный ветер и дождь в Грузии продлятся до 29 ноября.
"Призываем население, особенно граждан, находящихся в приморских регионах, воздержаться от перемещения вблизи береговой линии из-за шторма и непогоды", – говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра, обильных осадков и шторма в разных регионах Грузии мобилизованы сотрудники ЧС, департамента патрульной и криминальной полиции. В чрезвычайном режиме в пределах своей компетенции также работают представители местных муниципалитетов.
В Батуми, Кобулети (АР Аджария) и Поти (регион Самегрело-Земо Сванети) с утра борются с последствиями шторма и сильного ветра. Повреждена прибрежная инфраструктура, затоплены улицы, сорваны крыши с нескольких многоэтажных домов.
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