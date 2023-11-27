https://sputnik-georgia.ru/20231127/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-27-noyabrya-do-3-dekabrya-284516854.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 ноября до 3 декабря

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 ноября до 3 декабря

В Тбилиси распогодится к концу недели 27.11.2023, Sputnik Грузия

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точный прогноз погоды в тбилиси

погода

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном облачную погоду с небольшими осадками. В понедельник, 27 ноября, в столице синоптики прогнозируют пасмурную, ветряную погоду и легкий дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:32. Во вторник, 28 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и ветер. Восход солнца будет в 08:04. Минимальная температура воздуха ночью упадет до плюс 1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:32. В среду, 29 ноября, в Тбилиси погода сравнительно прояснится. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 08:05. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 0 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31. В четверг, 30 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 08:06. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 2 градуса тепла, а днем поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31. В пятницу, 1 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:07. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 7 градусов, а днем прогреется до 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31. В субботу, 2 декабря, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 08:08. Минимальная температура воздуха ночью составит 5 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В воскресенье, 3 декабря, в столице Грузии сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:09. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, а днем поднимется максимум до 15 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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точный прогноз погоды в тбилиси, погода, тбилиси