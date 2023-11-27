https://sputnik-georgia.ru/20231127/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-rossii-zakryta-dlya-vsekh-vidov-transporta-284527846.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта

Движение закрыто из-за высокой опасности схода лавин 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения введены из-за высокой опасности схода лавин после прогноза Национального агентства окружающей среды. На остальных участках трассы движение свободно. В воскресенье поздно вечером было введено ограничение на передвижение большегрузов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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