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Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта
Движение закрыто из-за высокой опасности схода лавин 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Ограничения введены из-за высокой опасности схода лавин после прогноза Национального агентства окружающей среды. На остальных участках трассы движение свободно. В воскресенье поздно вечером было введено ограничение на передвижение большегрузов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для всех видов транспорта
14:05 27.11.2023 (обновлено: 14:16 27.11.2023)
Движение закрыто из-за высокой опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы с Россией, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Ограничения введены из-за высокой опасности схода лавин после прогноза Национального агентства окружающей среды. На остальных участках трассы движение свободно.
В воскресенье поздно вечером было введено ограничение на передвижение большегрузов.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.