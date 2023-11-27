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"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2 тысяч машин
"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2 тысяч машин
Движение на т. н. Военно-Грузинской дороге из-за погодных условий запрещено для большегрузов 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T10:42+0400
2023-11-27T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Более 2 тысяч машин застряли на российско-грузинской границе из-за закрытия КПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Движение через КПП "Верхний Ларс" было ограничено для большегрузов поздно вечером 26 ноября из-за снегопада и низкой температуры. С российской стороны въезда в Грузию к утру понедельника ожидают 2 183 машины. Для остального вида автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, россия, новости, северная осетия, верхний ларс
"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2 тысяч машин
10:42 27.11.2023 (обновлено: 10:52 27.11.2023)
Движение на т. н. Военно-Грузинской дороге из-за погодных условий запрещено для большегрузов
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Более 2 тысяч машин застряли на российско-грузинской границе из-за закрытия КПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Движение через КПП "Верхний Ларс" было ограничено для большегрузов поздно вечером 26 ноября из-за снегопада и низкой температуры.
С российской стороны въезда в Грузию к утру понедельника ожидают 2 183 машины.
Для остального вида автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.