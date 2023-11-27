https://sputnik-georgia.ru/20231127/verkhniy-lars-segodnya-na-rossiysko-gruzinskoy-granitse-zastryalo-bolee-2-tysyach-mashin-284517351.html

"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2 тысяч машин

"Верхний Ларс" сегодня: на российско-грузинской границе застряло более 2 тысяч машин

Движение на т. н. Военно-Грузинской дороге из-за погодных условий запрещено для большегрузов 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Более 2 тысяч машин застряли на российско-грузинской границе из-за закрытия КПП "Верхний Ларс" в связи с непогодой, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Движение через КПП "Верхний Ларс" было ограничено для большегрузов поздно вечером 26 ноября из-за снегопада и низкой температуры. С российской стороны въезда в Грузию к утру понедельника ожидают 2 183 машины. Для остального вида автотранспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс движение возможно без остановок по противолавинным тоннелям. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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