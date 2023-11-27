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Восьмибалльный шторм накрыл побережье Черного моря Грузии
Восьмибалльный шторм накрыл побережье Черного моря Грузии
Повреждена как прибрежная инфраструктура, так и жилые дома 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Восьмибалльный шторм на побережье Черного моря Грузии, о котором предупреждали грузинские синоптики, и сильный ветер нанесли ущерб прибрежной инфраструктуре курортных городов Батуми и Кобулети, а также портовому городу Поти, сообщают местные СМИ. В Батуми шторм повредил инфраструктуру Нового бульвара, размыта пешеходная дорожка. Затоплена улица Химшиашвили и первые этажи находящихся там зданий. Администрация бульвара и мэрия города обратились к жителям Батуми с просьбой воздержаться от прогулок по набережной. Работы по ликвидации последствий шторма продолжаются. Соответствующие службы работают в чрезвычайном режиме. В Кобулети также поврежден пляж и прибрежная инфраструктура. Пострадали кафе и бары, находящиеся на улице Тамар Мепе. В Поти сильный ветер сорвал крыши с нескольких многоэтажных домов. Повреждены автомобили. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии. По прогнозам синоптиков, непогода продлится в Грузии до 29 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, кобулети, черное море, батуми, поти
Восьмибалльный шторм накрыл побережье Черного моря Грузии
13:25 27.11.2023 (обновлено: 13:51 27.11.2023)
Повреждена как прибрежная инфраструктура, так и жилые дома
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Восьмибалльный шторм на побережье Черного моря Грузии, о котором предупреждали грузинские синоптики, и сильный ветер нанесли ущерб прибрежной инфраструктуре курортных городов Батуми и Кобулети, а также портовому городу Поти, сообщают местные СМИ.
В Батуми шторм повредил инфраструктуру Нового бульвара, размыта пешеходная дорожка. Затоплена улица Химшиашвили и первые этажи находящихся там зданий.
Администрация бульвара и мэрия города обратились к жителям Батуми с просьбой воздержаться от прогулок по набережной.
"В связи с сильным дождем и сложными метеоусловиями в Батуми, пожалуйста, воздержитесь от передвижения по прибрежной линии бульвара. На море развился 8-балльный шторм, из-за чего передвижение опасно", – говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий шторма продолжаются. Соответствующие службы работают в чрезвычайном режиме.
В Кобулети также поврежден пляж и прибрежная инфраструктура. Пострадали кафе и бары, находящиеся на улице Тамар Мепе.
В Поти сильный ветер сорвал крыши с нескольких многоэтажных домов. Повреждены автомобили. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии.
По прогнозам синоптиков, непогода продлится в Грузии до 29 ноября.