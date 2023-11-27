https://sputnik-georgia.ru/20231127/vosmiballnyy-shtorm-nakryl-poberezhe-chernogo-morya-gruzii-284524134.html

Восьмибалльный шторм накрыл побережье Черного моря Грузии

Восьмибалльный шторм накрыл побережье Черного моря Грузии

Повреждена как прибрежная инфраструктура, так и жилые дома 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T13:25+0400

2023-11-27T13:25+0400

2023-11-27T13:51+0400

грузия

новости

погода

кобулети

черное море

батуми

поти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282114448_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a31c052a8445585dd086782abd31a068.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Восьмибалльный шторм на побережье Черного моря Грузии, о котором предупреждали грузинские синоптики, и сильный ветер нанесли ущерб прибрежной инфраструктуре курортных городов Батуми и Кобулети, а также портовому городу Поти, сообщают местные СМИ. В Батуми шторм повредил инфраструктуру Нового бульвара, размыта пешеходная дорожка. Затоплена улица Химшиашвили и первые этажи находящихся там зданий. Администрация бульвара и мэрия города обратились к жителям Батуми с просьбой воздержаться от прогулок по набережной. Работы по ликвидации последствий шторма продолжаются. Соответствующие службы работают в чрезвычайном режиме. В Кобулети также поврежден пляж и прибрежная инфраструктура. Пострадали кафе и бары, находящиеся на улице Тамар Мепе. В Поти сильный ветер сорвал крыши с нескольких многоэтажных домов. Повреждены автомобили. Ведутся работы по ликвидации последствий стихии. По прогнозам синоптиков, непогода продлится в Грузии до 29 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кобулети

черное море

батуми

поти

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, кобулети, черное море, батуми, поти